Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

От экзотических островов до древних храмов — мир предлагает бесконечные маршруты. Но чтобы не испортить себе отпуск и не попасть в неприятности, важно знать местные правила. Всё чаще страны вводят нормы поведения для туристов, чтобы сохранить традиции, культуру и экологию.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турист

Бали просит приезжих одеваться скромно, уважать чистоту и отказаться от пластика. Власти стремятся сделать остров чище и сохранить духовную атмосферу.

В Турции перед входом в мечети нужно прикрывать плечи, колени и голову. Алкоголь и сигареты — только в разрешённых местах, а с фотоаппаратом лучше быть осторожнее: снимать местных без их согласия запрещено.

В Абхазии купальники — только для пляжа. Ходить в них по улицам грозит штрафом.

В Египте нельзя вывозить кораллы, дроны и электронные сигареты. Съёмка местных жителей тоже под запретом — только с разрешения.

Таиланд особенно трепетно относится к религии: нельзя прикасаться к монахам, особенно женщинам, залезать на статуи Будды или входить в храм в обуви. Дуриан и вейпы — под запретом. В некоторых отелях у пар могут даже спросить свидетельство о браке.

Куба запрещает снимать военные объекты.

На Мальдивах алкоголь и вейпы не приветствуются, а одежда должна прикрывать колени и плечи.

Сингапур славится своей чистотой и строгостью: громкая музыка в общественных местах — табу, как и жвачка.

Во Вьетнаме с 2025 года под запрет попадут вейпы.

На Шри-Ланке в полнолуние — никаких алкогольных вечеринок. Такие дни считаются священными.

Уточнения

Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии.



Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

