Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала
Поливаете так? Скорее всего, это убивает вашу мирную лилию
Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться
Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать
Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом
Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре
Неожиданные страсти Михаила Муромова: история о любви с преподавательницей

Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать

1:48
Туризм

От экзотических островов до древних храмов — мир предлагает бесконечные маршруты. Но чтобы не испортить себе отпуск и не попасть в неприятности, важно знать местные правила. Всё чаще страны вводят нормы поведения для туристов, чтобы сохранить традиции, культуру и экологию.

Турист
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист

Бали просит приезжих одеваться скромно, уважать чистоту и отказаться от пластика. Власти стремятся сделать остров чище и сохранить духовную атмосферу.

В Турции перед входом в мечети нужно прикрывать плечи, колени и голову. Алкоголь и сигареты — только в разрешённых местах, а с фотоаппаратом лучше быть осторожнее: снимать местных без их согласия запрещено.

В Абхазии купальники — только для пляжа. Ходить в них по улицам грозит штрафом.

В Египте нельзя вывозить кораллы, дроны и электронные сигареты. Съёмка местных жителей тоже под запретом — только с разрешения.

Таиланд особенно трепетно относится к религии: нельзя прикасаться к монахам, особенно женщинам, залезать на статуи Будды или входить в храм в обуви. Дуриан и вейпы — под запретом. В некоторых отелях у пар могут даже спросить свидетельство о браке.

Куба запрещает снимать военные объекты.

На Мальдивах алкоголь и вейпы не приветствуются, а одежда должна прикрывать колени и плечи.

Сингапур славится своей чистотой и строгостью: громкая музыка в общественных местах — табу, как и жвачка.

Во Вьетнаме с 2025 года под запрет попадут вейпы.

На Шри-Ланке в полнолуние — никаких алкогольных вечеринок. Такие дни считаются священными.

Уточнения

Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала
Поливаете так? Скорее всего, это убивает вашу мирную лилию
Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать
Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться
Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать
Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом
Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре
Неожиданные страсти Михаила Муромова: история о любви с преподавательницей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.