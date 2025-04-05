Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам не раз попадались резиновые или суховатые сырники — скорее всего, дело было в твороге. Лучшие сырники получаются из отвешенного жирного творога: структура плотная, а влаги минимум, значит, и муки нужно совсем чуть-чуть. А чем меньше муки — тем воздушнее и мягче получается результат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Вот проверенный рецепт на сковороде, с которого точно стоит начать свой путь к идеальным сырникам. А дальше можно экспериментировать — и с вафельницей, и с ПП-версиями, и даже с теми самыми "из детского сада".

Ингредиенты на 4 порции

Творог 9% — 500 г

Маленькое яйцо — 1 шт.

Желток — 1 шт.

Сметана жирная — 1 ст. л. с горкой

Тёмный сахар (лучше коричневый) — 2-3 ст. л.

Манка — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л. + немного для обваливания

Топлёное масло для жарки

Сметана и ягоды — для подачи

Как приготовить

1. Подготовка творога

Застелите дуршлаг несколькими слоями марли. Выложите творог, заверните края и установите сверху пресс. Оставьте минимум на 2 часа, чтобы стекла лишняя влага.

2. Творожная база

Протрите творог через сито. Отдельно взбейте яйцо, желток и сахар до пышности. Добавьте сметану и перемешайте.

3. Смешивание и отдых теста

Смешайте творог с яично-сметанной массой, добавьте муку и манку. Взбейте всё погружным блендером до однородности. Уберите тесто в холодильник на 30 минут.

4. Формовка сырников

Разделите массу на порции по 40 г. Смачивая руки в муке, скатайте шарик, приплюсните до лепёшки толщиной 1,5 см и обваляйте в муке.

5. Обжарка

На сковороде разогрейте топлёное масло. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой и дайте дойти внутри.

Подавайте тёплыми, с ложкой сметаны и горстью ягод. А если остались — на следующий день сырники тоже волшебны, особенно с каплей мёда или варенья.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

