Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом

Если вам не раз попадались резиновые или суховатые сырники — скорее всего, дело было в твороге. Лучшие сырники получаются из отвешенного жирного творога: структура плотная, а влаги минимум, значит, и муки нужно совсем чуть-чуть. А чем меньше муки — тем воздушнее и мягче получается результат.
Вот проверенный рецепт на сковороде, с которого точно стоит начать свой путь к идеальным сырникам. А дальше можно экспериментировать — и с вафельницей, и с ПП-версиями, и даже с теми самыми "из детского сада".
Творог 9% — 500 г
Маленькое яйцо — 1 шт.
Желток — 1 шт.
Сметана жирная — 1 ст. л. с горкой
Тёмный сахар (лучше коричневый) — 2-3 ст. л.
Манка — 2 ст. л.
Мука — 1 ст. л. + немного для обваливания
Топлёное масло для жарки
Сметана и ягоды — для подачи
1. Подготовка творога
Застелите дуршлаг несколькими слоями марли. Выложите творог, заверните края и установите сверху пресс. Оставьте минимум на 2 часа, чтобы стекла лишняя влага.
2. Творожная база
Протрите творог через сито. Отдельно взбейте яйцо, желток и сахар до пышности. Добавьте сметану и перемешайте.
3. Смешивание и отдых теста
Смешайте творог с яично-сметанной массой, добавьте муку и манку. Взбейте всё погружным блендером до однородности. Уберите тесто в холодильник на 30 минут.
4. Формовка сырников
Разделите массу на порции по 40 г. Смачивая руки в муке, скатайте шарик, приплюсните до лепёшки толщиной 1,5 см и обваляйте в муке.
5. Обжарка
На сковороде разогрейте топлёное масло. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой и дайте дойти внутри.
Подавайте тёплыми, с ложкой сметаны и горстью ягод. А если остались — на следующий день сырники тоже волшебны, особенно с каплей мёда или варенья.
Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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