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Деменция и длительность сна: скрытая угроза, о которой вы не знали

2:41
Здоровье

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга, особенно у пожилых людей. Недостаток сна может значительно повысить риск развития серьезных заболеваний, включая деменцию. Исследования показывают, что качество и продолжительность сна напрямую влияют на когнитивные функции и общее состояние здоровья.

Девушка перед сном
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Девушка перед сном

Недавнее исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой в 2020 году, охватило тысячи людей в возрасте 65 лет и старше. Участники сами сообщали о своих привычках сна, а затем в течение пяти лет наблюдались на предмет развития деменции, ее диагностики или смерти. Результаты показали, что те, кто спал менее пяти часов в сутки, имели вдвое больший риск развития деменции, сообщает греческое издание Enikos.gr.

Однако увеличение продолжительности сна также может быть связано с риском. Люди, спящие по девять и более часов в сутки, также имели повышенный риск деменции. Однако эта связь исчезала после учета других факторов, таких как возраст и хронические заболевания.

Не только продолжительность сна влияет на здоровье мозга. Люди, которым требуется 30 минут и более, чтобы заснуть, имели на 45% больший риск развития деменции. Кроме того, плохое качество сна может существенно увеличить риск смертности. Исследователи подчеркивают, что короткая продолжительность сна – один из главных факторов риска возникновения деменции и общей смертности.

Интересно, что такие состояния, как апноэ во сне и громкий храп, не показали прямой связи с деменцией или смертностью.

Другое европейское исследование показало, что у людей старше 50 лет, спящих менее шести часов в сутки, риск развития деменции возрастает на 30%. Однако даже один дополнительный час сна может снизить эту угрозу.

Связь между сном и деменцией может быть объяснена процессом самоочищения мозга. Во время сна ускоряется удаление накопившихся белков и бляшек, которые могут привести к слабоумию и болезни Альцгеймера.

С возрастом режим сна может меняться по множеству причин: от необходимости балансировать между работой и семьей до развития заболеваний, нарушающих сон. Исследователи подчеркивают важность дальнейших исследований для разработки конкретных рекомендаций по улучшению сна у пожилых людей и снижению риска деменции.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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