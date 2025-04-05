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Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться

2:42
Спорт

Бёдра — одна из самых "упрямых" зон тела. Даже при общем снижении веса эта область худеет в последнюю очередь. Причина в особенностях женской физиологии: именно в нижней части тела организм предпочитает делать жировые запасы. Но это не повод опускать руки. Есть короткая, но действенная стратегия, чтобы запустить жиросжигание и подтянуть бёдра — ежедневная 5-минутная тренировка, правильное питание и простые дополнения к уходу.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Почему жир в области бёдер уходит медленно

  • Гормоны: эстроген способствует накоплению жира в нижней части тела.
  • Малоподвижность: сидячий образ жизни замедляет лимфоток и кровообращение.
  • Избыток сахара и соли: провоцируют отёки и задержку жидкости.
  • Слабые мышцы: без тонуса мышцы не "держат форму", а кожа теряет упругость.

Упражнения, которые действительно работают

Регулярные короткие тренировки работают эффективнее редких, но длительных. Эта 5-минутная программа активирует все ключевые мышцы:

Сумо-приседания

Подтягивают ягодицы и внутреннюю часть бёдер.

  • 3 подхода по 15 раз.

Ножницы лёжа

Работают на пресс и переднюю поверхность бёдер.

  • 3 подхода по 20 повторений.

Мостик

Тонизирует ягодицы и заднюю часть бедра.

  • 3 подхода по 15 раз.

Подъём ноги в боковой планке

Точечно работает с внешней частью бёдер.

  • 2 подхода по 10 на каждую сторону.

Прыжки с разведением ног

Кардионагрузка, которая ускоряет сжигание жира.

  • 30 секунд.

Дополнительные способы ускорить результат

  • Пейте воду - минимум 1,5-2 литра в день.
  • Используйте контрастный душ и массаж сухой щёткой.
  • Уменьшите потребление сахара и соли.
  • Добавьте растяжку: она сохраняет эластичность кожи и ускоряет восстановление мышц.

Уход за кожей во время похудения

Снижение объёмов часто сопровождается потерей упругости кожи. Чтобы этого избежать, важно поддерживать её изнутри. Морской коллаген (например, RASHE) помогает сохранить плотность тканей, особенно при активных тренировках.

Результат — уже через 2 недели

Первые изменения будут заметны через 14 дней при ежедневных занятиях. Через месяц — ощутимо подтянутые бёдра и лёгкость в походке. Главное — регулярность и разумный подход без изнурения организма.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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