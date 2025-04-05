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Неожиданные страсти Михаила Муромова: история о любви с преподавательницей

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Легендарный исполнитель 1980-х Михаил Муромов стал участником программы "Вкусно с Анфисой Чеховой" на ТВ-3 и поделился неожиданными историями из своей жизни, включая увлечение голубями и романы со старшими женщинами.

Михаил Муромов
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Муромов

Во время кулинарного мастер-класса Муромов не только приготовил французский салат, но и вспомнил, как в юности разводил птиц. По его словам, у него были немецкие голуби, монахи, воротникастые, тучерезы.

Когда голубятня пришла в негодность, одна китайская чайка ещё пять лет прилетала к нему.

Артист также рассказал о влюблённостях в наставниц. В школьные годы он восхищался преподавательницей пения, а в студенчестве закрутил роман с педагогом по сопромату.

"Чувства оказались взаимными. К тому времени у меня уже была машина, и мы ездили к ней на дачу. Однажды нас застал её муж…" — поделился Муромов, оставив интригу вокруг финала истории.

Ранее российский блогер сравнил жизнь в Лос-Анджелесе и Москве.

Уточнения

Михаил Владимирович Муромов (род. 18 ноября 1950, Москва) — советский и российский певец, музыкант и композитор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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