Вода ведёт себя странно — вот что она скрывает от науки

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Вода — это не просто жидкость. Это вещество, которое буквально ломает шаблоны. Мы привыкли к тому, что всё в мире подчиняется законам физики, но вода — исключение. И если бы она вела себя как положено, Земля была бы совсем другой.

Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капли воды

Три состояния — но только у воды

Где вы ещё видели вещество, которое в природе существует сразу в трёх состояниях — лёд, жидкость и пар — и при этом в таких масштабах? Большинство газов вроде азота и кислорода становятся жидкими только при экстремально низких температурах. Камни — как были твердыми, так и остаются. А вода? Вот она течёт, замерзает, испаряется, и всё это — прямо в вашем чайнике.

Вода — чемпион по термостойкости

Впрочем, дело не только в количестве и агрегатных состояниях. Вода аномальна ещё и в термодинамике. Она требует огромное количество тепла для нагрева. Именно поэтому летом водоёмы прогреваются медленно, но и остывают долго. Ни метан, ни сероводород такого не умеют. Их "жидкая жизнь" — коротка: всего в пределах 20 градусов. У воды — более 100!

Просто совпадение? Вовсе нет

Можно было бы подумать, что это просто совпадение — мол, так повезло с климатом. Но нет. Уникальные свойства воды — не прихоть Земли, а фундамент, на котором зиждется вся жизнь.

Случись что иначе — и, возможно, вместо океанов мы бы имели лужи из ледяного газа, а вместо облаков — яд в небе.

Загадка, над которой бьются учёные

Вода — это не просто Н₂О. Это научная загадка, которая до сих пор ставит учёных в тупик.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

