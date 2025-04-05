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Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать

2:31
Садоводство

Миниатюрные, яркие, сладкие — черри-томаты давно вышли за рамки просто декоративной культуры. Их любят за вкус, удобство в использовании и разнообразие форм и цветов. Особенно радует, что выращивать их можно где угодно: в огороде, теплице и даже на балконе.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Томаты, помидоры

Почему черри — фавориты дачников

Изначально черри считались декоративными: их вывели как "вишневидные" помидоры (от англ. cherry). Всё изменилось в 1970-х, когда израильские учёные создали сорт с замедленным созреванием. С тех пор эти миниатюрные плоды покорили сердца садоводов.

Сегодня черри — это:

  • сочные, сладкие плоды массой до 30 г;

  • устойчивость к болезням;

  • декоративные кисти до 50 штук;

  • неприхотливость в уходе.

Они удобны для заготовок, прекрасно хранятся, не трескаются и идеально подходят для детского меню.

10 сортов, которые стоит посадить

  1. Вишня жёлтая — рослый, ранний сорт с ярко-жёлтыми плодами по 15-20 г. Хорош для заготовок и украшения блюд.

  2. Детская радость F1 — сочные, сладкие черри с красными плодами, устойчивые и урожайные.

  3. Карамель красная F1 — сладкие, плотные, идеальны для салатов, но кожица плотная для маринадов.

  4. Киш-миш оранжевый F1 — оранжевые, десертные помидорчики с крепкой кожицей.

  5. Клюква в сахаре — компактный сорт для открытого грунта и подоконников, с кисло-сладкими плодами.

  6. Диковинка — черри с необычным тёмным окрасом и десертным вкусом. Подходит для любых заготовок.

  7. Монеточка — ультраранний сорт с фруктовыми нотками, отлично хранится и не боится перепадов температур.

  8. Розовый бутон — вытянутые, сочные плоды, хороши в маринаде и свежем виде.

  9. Медовая конфетка F1 — сладкие, как мёд, томаты, которые дети едят с удовольствием.

  10. Помисолька — красные плоды с высоким содержанием антиоксидантов, подходят для сушки, салатов и заморозки.

Как выбрать "свой" сорт

Подбирайте черри под свои цели: для балкона — компактные, для салатов — сладкие, для консервирования — с плотной кожицей. А лучше посадить сразу несколько и наслаждаться вкусом все лето!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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