Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать

Миниатюрные, яркие, сладкие — черри-томаты давно вышли за рамки просто декоративной культуры. Их любят за вкус, удобство в использовании и разнообразие форм и цветов. Особенно радует, что выращивать их можно где угодно: в огороде, теплице и даже на балконе.
Изначально черри считались декоративными: их вывели как "вишневидные" помидоры (от англ. cherry). Всё изменилось в 1970-х, когда израильские учёные создали сорт с замедленным созреванием. С тех пор эти миниатюрные плоды покорили сердца садоводов.
Сегодня черри — это:
сочные, сладкие плоды массой до 30 г;
устойчивость к болезням;
декоративные кисти до 50 штук;
неприхотливость в уходе.
Они удобны для заготовок, прекрасно хранятся, не трескаются и идеально подходят для детского меню.
Вишня жёлтая — рослый, ранний сорт с ярко-жёлтыми плодами по 15-20 г. Хорош для заготовок и украшения блюд.
Детская радость F1 — сочные, сладкие черри с красными плодами, устойчивые и урожайные.
Карамель красная F1 — сладкие, плотные, идеальны для салатов, но кожица плотная для маринадов.
Киш-миш оранжевый F1 — оранжевые, десертные помидорчики с крепкой кожицей.
Клюква в сахаре — компактный сорт для открытого грунта и подоконников, с кисло-сладкими плодами.
Диковинка — черри с необычным тёмным окрасом и десертным вкусом. Подходит для любых заготовок.
Монеточка — ультраранний сорт с фруктовыми нотками, отлично хранится и не боится перепадов температур.
Розовый бутон — вытянутые, сочные плоды, хороши в маринаде и свежем виде.
Медовая конфетка F1 — сладкие, как мёд, томаты, которые дети едят с удовольствием.
Помисолька — красные плоды с высоким содержанием антиоксидантов, подходят для сушки, салатов и заморозки.
Подбирайте черри под свои цели: для балкона — компактные, для салатов — сладкие, для консервирования — с плотной кожицей. А лучше посадить сразу несколько и наслаждаться вкусом все лето!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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