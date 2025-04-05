Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода ведёт себя странно — вот что она скрывает от науки
Деменция и длительность сна: скрытая угроза, о которой вы не знали
Айза-Лилуна Ай раскрыла детали расставания с Гуфом и призвала женщин к финансовой независимости
Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала
Поливаете так? Скорее всего, это убивает вашу мирную лилию
Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать
Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться

Дома за 1 евро вместо 20 000: почему мэр этого итальянского городка отдаёт недвижимость за копейки

1:09
Экономика

В Италии в небольших городах Муссомели, Пенне, Самбука-ди-Сицилия продаются заброшенные дома по низкой цене. Всего за 1 евро!

Дома у моря
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дома у моря

Пенне запустил свою программу еще в 2022 году. Мэр Гилберто Петруччи рассказал, что уже продали шесть заброшенных домов и у них есть более 40 свободных зданий, ожидающих новых владельцев. Цель этой программы — возродить население города, где сейчас проживают около 12 000 жителей.

Начальная стоимость ремонта небольшого или среднего дома составляет около 20 000 евро. В отличие от других городов, в Пенне дома за один евро продаются без первоначального взноса или депозита. Покупателям нужно только завершить ремонт в течение трех лет.

Кроме того, Пенне предлагает услуги агентства, которое поможет с ремонтом, включая консультации архитекторов и экспертов. Если несколько покупателей заинтересованы в одном доме, его продадут тому, кто предложит лучший и быстрый план ремонта, передает CNBC.

Уточнения

Пенне (итал  Penne; Pónne на местном диалекте) — итальянский город с 12 022 жителями в провинции Пескара региона Абруцци, в 20 км от побережья Адриатического моря. В 2012 году город Пенне был включен в список самых красивых городов Италии .
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе
Наука и техника
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Последние материалы
Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала
Поливаете так? Скорее всего, это убивает вашу мирную лилию
Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать
Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться
Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать
Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом
Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре
Неожиданные страсти Михаила Муромова: история о любви с преподавательницей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.