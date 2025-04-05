Дома за 1 евро вместо 20 000: почему мэр этого итальянского городка отдаёт недвижимость за копейки

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Италии в небольших городах Муссомели, Пенне, Самбука-ди-Сицилия продаются заброшенные дома по низкой цене. Всего за 1 евро!

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дома у моря

Пенне запустил свою программу еще в 2022 году. Мэр Гилберто Петруччи рассказал, что уже продали шесть заброшенных домов и у них есть более 40 свободных зданий, ожидающих новых владельцев. Цель этой программы — возродить население города, где сейчас проживают около 12 000 жителей.

Начальная стоимость ремонта небольшого или среднего дома составляет около 20 000 евро. В отличие от других городов, в Пенне дома за один евро продаются без первоначального взноса или депозита. Покупателям нужно только завершить ремонт в течение трех лет.

Кроме того, Пенне предлагает услуги агентства, которое поможет с ремонтом, включая консультации архитекторов и экспертов. Если несколько покупателей заинтересованы в одном доме, его продадут тому, кто предложит лучший и быстрый план ремонта, передает CNBC.

Уточнения

Пенне (итал Penne; Pónne на местном диалекте) — итальянский город с 12 022 жителями в провинции Пескара региона Абруцци, в 20 км от побережья Адриатического моря. В 2012 году город Пенне был включен в список самых красивых городов Италии .





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