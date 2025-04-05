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Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Нарколог Василий Шуров заявил, что к смерти рэпера Паши Техника привело многолетнее злоупотребление психоактивными веществами и несвоевременное обращение за медицинской помощью.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал PIN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

По словам специалиста, незадолго до смерти у музыканта развилось внутреннее кровотечение, что свидетельствовало о неблагоприятном прогнозе.

"Пациента подключили к ИВЛ, но состояние стремительно ухудшилось из-за полиорганной недостаточности и генерализованной инфекции. Критической также стала аспирация рвотными массами, спровоцировавшая двустороннее воспаление лёгких", — пояснил Шуров в разговоре с aif.ru.

Он подчеркнул, что задержка в вызове скорой после первых симптомов сыграла роковую роль.

Известно, что Паша Техник прилетел в Таиланд с новой спутницей для реабилитации и отдыха. Однако, как отмечают эксперты, длительное воздействие токсичных препаратов на организм уже привело к необратимым последствиям.

Рэпер Паша Техник скончался в Таиланде на 41-м году жизни из-за септического шока, вызванного тяжелой бактериальной пневмонией.

Ранее Михаил Муромов рассказал о романе с преподавательницей.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер и музыкальный продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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