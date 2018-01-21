Спор в правительстве США парализовал работу Белого дома и закрыл статую Свободы

В США спор между республиканцами и демократами из-за бюджета парализовал работу ряда структур в стране. Так, в Нью-Йорке для посещения закрыта статуя Свободы, о чем заявлено на официальной странице музея в "твиттере".

На пристани в районе Манхэттен туристам расставили уведомительные таблички. С близкого расстояния нельзя увидеть Статую Свободы и остров Эллис в устье Гудзона. Те, кто приобрел билеты, могут вместо этого пойти на другую экскурсию.

"Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за отсроченных ассигнований. Работа возобновится в скором времени или до дальнейшего уведомления. Подробности по возврату билета и нового распорядка круиза по гавани можно уточнить на сайте", — говорится в сообщении.

Закрыты или переведены на ограниченный режим другие национальные музеи и парки.

Парализована и работа пресс-службы в Белом доме. Сотрудники больше не отвечают на звонки, а на все вопросы отвечает автоответчик, который сообщает о кознях демократов в конгрессе США.

"К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности", — отвечает автомат.

Людям предлагается обратиться в службу после восстановления нормальной работы правительства. Также можно оставить послание президенту, заполнив специальную форму на сайте Белого дома.

Законопроект о финансировании правительства, который подготовили республиканцы, не набрал необходимого количества голосов в сенате. В связи с этим федеральные учреждения США прекратили работу.

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