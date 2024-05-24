Трамп простил Никки Хейли и предложил ей место в его команде

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Дональд Трамп публично простил бывшую соперницу по праймериз Никки Хейли и предложил ей место в его команде после её публичного выступления в поддержку его кандидатуры.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я думаю, что она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей, одинаковых мыслей, и я ценю то, что она сказала", — заявил бывший президент.

Бывший представитель США при ООН Никки Хейли была самым агрессивным соперником Трампа по республиканским праймериз, в ходе конкурентной борьбы она неоднократно резко высказывалась о Трампе, однако не смогла составить ему хотя бы отчасти опасную конкуренцию. В марте после "супервторника" она была вынуждена признать своё поражение.

На днях она выступила с заявлением. что в целом поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах и однозначно считает, что президентство Джо Байдена — это катастрофа.

Перед выборами 2024 года Дональд Трамп является безусловным лидером Республиканской партии, и такой поддержки у него не было ранее, ни в 2016, ни в 2020 годах.