Поляки выражают обеспокоенность тем, что в связи с новым законом о мобилизации на Украине им становится сложнее найти рабочую силу для сбора клубники, сообщают СМИ.
Владелец агентства по трудоустройству отмечает, что одной из серьезных проблем для экономики Польши стало снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет на Украине.
Эксперты отмечают, что в настоящее время на фермах работают либо подростки, либо мужчины старше 60 лет, которые не попадают под действие закона о мобилизации.
Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.