СМИ: проблема для экономики Польши — уменьшение мобилизационного возраста на Украине

Из-за закона о мобилизации на Украине в Польше некому будет собирать клубнику

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Поляки выражают обеспокоенность тем, что в связи с новым законом о мобилизации на Украине им становится сложнее найти рабочую силу для сбора клубники, сообщают СМИ.

Фото: web.archive.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Владелец агентства по трудоустройству отмечает, что одной из серьезных проблем для экономики Польши стало снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет на Украине.

Эксперты отмечают, что в настоящее время на фермах работают либо подростки, либо мужчины старше 60 лет, которые не попадают под действие закона о мобилизации.