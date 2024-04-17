Дэвид Кэмерон надеется, что Израиль не станут усугублять обстановку на Ближнем Востоке во время атаки на Иран

Дэвид Кэмерон, который занимает пост главы МИД в Великобритании, заявил, что в Лондоне надеются на то, что Израиль не станет увеличивать возможность того, кто произойдет эскалация на Ближнем востоке во время ответной атаки по Ирану. В Великобритании считает, что удара нельзя избежать.
Кэмерон считает, что нужно быть солидарными с Израилем. Нужно постараться точно озвучить им точку зрения Лондона о том, что может случиться. Но ясно, что Иерусалим выберет действие. В связи с этим министр надеется, что Израиль постарается не сильно наращивать конфликт в регионе.
Кэмерон сказал, что хочет увеличить ограничения, направленные на Тегеран, от международного сообщества. Он заявил, что в Лондоне хотят видеть согласованные санкции в сторону Ирана. И страна продолжит этот путь, в котором ей поможет новый санкционный режим.
Министр добавил, что Государства обязаны объединиться, чтобы остановить "злонамеренные действия" Тегерана на Ближнем Востоке.
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