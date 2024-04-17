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Дэвид Кэмерон надеется, что Израиль не станут усугублять обстановку на Ближнем Востоке во время атаки на Иран

Кэмерон призвал Израиль к сдерживанию во время ответного удара по Ирану

1:05
Мир

Дэвид Кэмерон, который занимает пост главы МИД в Великобритании, заявил, что в Лондоне надеются на то, что Израиль не станет увеличивать возможность того, кто произойдет эскалация на Ближнем востоке во время ответной атаки по Ирану. В Великобритании считает, что удара нельзя избежать.

Кэмерон призвал Израиль к сдерживанию во время ответного удара по Ирану
Фото: securityconference.de by Kai Mörk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany license

Кэмерон считает, что нужно быть солидарными с Израилем. Нужно постараться точно озвучить им точку зрения Лондона о том, что может случиться. Но ясно, что Иерусалим выберет действие. В связи с этим министр надеется, что Израиль постарается не сильно наращивать конфликт в регионе.

Кэмерон сказал, что хочет увеличить ограничения, направленные на Тегеран, от международного сообщества. Он заявил, что в Лондоне хотят видеть согласованные санкции в сторону Ирана. И страна продолжит этот путь, в котором ей поможет новый санкционный режим.

Министр добавил, что Государства обязаны объединиться, чтобы остановить "злонамеренные действия" Тегерана на Ближнем Востоке.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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