Иран загнал себя в ловушку: стало известно, что "пошло не так" в конфронтации с Израилем

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"Акценты": в атаке на Израиль приняли участие прокси-силы Ирана

1:23
Мир

Иранский удар по Израилю был прямым следствием нападения на иранское консульство в Дамаске 1 апреля.

"Акценты": в атаке на Израиль приняли участие прокси-силы Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на активное применение систем ПВО Израиля, таких как Iron Dome, David's Sling и Arrow-2/3, часть ракет преодолела защиту и нанесла удары, в том числе по авиабазам в пустыне Негев.

Важно отметить, что помимо Ирана, в атаке участвовали и его прокси-силы, такие как "Хезболла" из Ливана и ополченцы из Сирии и Ирака. Этот шаг демонстрирует широкий региональный влияние иранского режима, а также его способность мобилизовать союзников в военной операции против Израиля, сообщает издание "Акценты".

Этот конфликт представляет собой новый этап в напряжённых отношениях между Ираном и Израилем. Иран активно укреплял свою позицию в регионе за последние десятилетия, поддерживая и создавая военизированные структуры.

Это также означает, что Иран подвергается риску, углубляя своё противостояние с Израилем и его союзниками. Уклонение от открытого военного конфликта могло бы сохранить доверие союзников Ирана и избежать военного разгрома. Однако Иран выбрал путь открытой конфронтации, что может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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