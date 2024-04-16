Иран загнал себя в ловушку: стало известно, что "пошло не так" в конфронтации с Израилем

"Акценты": в атаке на Израиль приняли участие прокси-силы Ирана

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Иранский удар по Израилю был прямым следствием нападения на иранское консульство в Дамаске 1 апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на активное применение систем ПВО Израиля, таких как Iron Dome, David's Sling и Arrow-2/3, часть ракет преодолела защиту и нанесла удары, в том числе по авиабазам в пустыне Негев.

Важно отметить, что помимо Ирана, в атаке участвовали и его прокси-силы, такие как "Хезболла" из Ливана и ополченцы из Сирии и Ирака. Этот шаг демонстрирует широкий региональный влияние иранского режима, а также его способность мобилизовать союзников в военной операции против Израиля, сообщает издание "Акценты".

Этот конфликт представляет собой новый этап в напряжённых отношениях между Ираном и Израилем. Иран активно укреплял свою позицию в регионе за последние десятилетия, поддерживая и создавая военизированные структуры.

Это также означает, что Иран подвергается риску, углубляя своё противостояние с Израилем и его союзниками. Уклонение от открытого военного конфликта могло бы сохранить доверие союзников Ирана и избежать военного разгрома. Однако Иран выбрал путь открытой конфронтации, что может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.