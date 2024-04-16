Франция отзывает посла из Азербайджана

Отношения Парижа и Баку достигают исторического дна

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Париж отзывает своего посла из Баку для консультаций. Это означает достижение точки кризиса в отношениях, за которой следует разрыв дипломатических отношений.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отношения между Францией и Азербайджаном начали стремительно ухудшаться после II Карабахской войны осенью 2020 года, когда Франция заняла проармянскую позицию. В 2023 году после того, как Париж потребовал введения санкций в отношении Баку за аннексию Карабаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выступал с критикой позиции Франции.

Позиция Франции, занимающая самую дружественную позицию по отношении к Аремении объясняется наличием в стране крупной и влиятельной армянской диаспоры, которая требует решительной поддержки Еревана. Азербайджан, в свою очередь, не намерен допускать Францию в сферу своих интересов. В этом позицию Баку разделяют его союзники и соседи: Турция, Россия и Иран.