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Издание из США приводит подробности срыва Стамбульских переговоров в марте 2022 года между РФ и Украиной

Foreign Affairs приводит подробности срыва переговоров в Стамбуле

1:06
Мир

Журналисты издания из США Foreign Affairs, посвящённого международной политике, выяснили детали срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в марте 2022 года.

Журналисты узнали, что в ходе переговоров предполагалось, что США получат статус гаранта безопасности Украины, что могло предполагать прямое вмешательство в новый потенциальный конфликт России и Украины. Руководство США было намерено как минимум согласовать пакет этих предложений с Киевом, но никаких предварительных консультаций проведено не было. Кроме того, после некоторых неудач России на поле боя возникла иллюзия возможности победы над российскими войсками. Таким образом, в США предпочли вместо подписания договора и предоставления Украине неких гарантий безопасности, которые могли втянуть США в прямой конфликт с Россией, обеспечить ВСУ поставками всего необходимого вооружения для поддержания их боеспособности и удержания имеющихся территорий.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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