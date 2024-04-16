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Швейцария отказалась помогать в поисках и конфискации замороженных российских активов

РБК: Швейцария не поможет G7 с поиском и конфискацией активов РФ

1:39
Мир

По информации портала РБК, со ссылкой на данные Федерального департамента экономики, образования и исследований, правительство Швейцарии отказывается присоединяться к группе, занимающейся поиском и конфискацией замороженных российских активов.

РБК: Швейцария не поможет G7 с поиском и конфискацией активов РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Представители ведомства отмечают, что в Берне уже налажено эффективное сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.

Федеральный совет на данный момент не видит необходимости официального присоединения к указанной группе (REPO), и при этом оставляет за собой возможность пересмотреть эту позицию, если такой шаг будет соответствовать интересам Швейцарии в будущем. Следует отметить, что Швейцария внимательно следит за действиями партнеров по передаче замороженных российских активов в Украину и примет во внимание свою правовую систему при принятии решения о возможном присоединении к специальной группе.

После начала спецоперации ЕС и стран G7 заморозили около половины российских валютных резервов на сумму приблизительно 300 миллиардов евро. Существует обсуждение в Брюсселе относительно возможных способов использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. В свою очередь, представители Кремля назвали такие действия еще одним нарушением норм международного права. МИД выразил мнение, что заморозка российских активов в Европе является кражей, поскольку ЕС нацелен не только на активы частных лиц, но и на государственные средства России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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