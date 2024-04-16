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Бывший советник Джорджа Буша заявил, что переговоры между НАТО и Россией могли предотвратить конфликт

В США заявили, что соблюдение условий России помогло бы избежать конфликта

1:58
Мир

Конфликт на Украине мог бы быть предотвращен при помощи мирного урегулирования, если бы власти Вашингтона серьезнее учли заботы Москвы о безопасности России, заявил Томас Грэм, бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии в статье для газеты Hill.

В США заявили, что соблюдение условий России помогло бы избежать конфликта
Фото: www.flickr.com by U.S. Department of State is licensed under the image is in the public domain

Он отметил, что возможным исходом конфликта станут уступки в пользу России и гарантии безопасности для Украины и России, что, по его мнению, могло быть достигнуто путем диалога до начала конфликта.

Автор подчеркнул, что на Западе отказались обсуждать вопрос расширения НАТО на восток, не принимая во внимание опасения президента России Владимира Путина, высказанные задолго до начала кризиса. Он указал, что хотя ни сам Путин, ни его союзники в НАТО не планировали давать Украине членство в альянсе, в Вашингтоне заявили, что это важный вопрос.

Грэм выразил мнение, что конфликт можно было бы предотвратить, если бы у лидеров мира было более ясное понимание реальной политической ситуации или больше решительности. По его мнению, после нескольких лет боевых действий на переговорах будет обсуждаться вопрос территорий и гарантий безопасности для предотвращения возобновления конфликта.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военной присутствия НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы никому, но будет отстаивать свои интересы в случае действий, которые могут быть опасны для нее. Президент Путин заявил, что именно страны НАТО приблизились к российским границам, а не наоборот, и что Россия просто защищает своих граждан. Песков подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО не принесет безопасности в регионе, и российский МИД заявил о готовности к диалогу на равноправной основе, при условии отказа от милитаризации континента со стороны Запада.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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