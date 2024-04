Бывший советник Джорджа Буша заявил, что переговоры между НАТО и Россией могли предотвратить конфликт

Your browser does not support the audio element.

Конфликт на Украине мог бы быть предотвращен при помощи мирного урегулирования, если бы власти Вашингтона серьезнее учли заботы Москвы о безопасности России, заявил Томас Грэм, бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии в статье для газеты Hill.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of State is licensed under the image is in the public domain