Япония заявила о планах продолжать укреплять стратегическое сотрудничество с НАТО

МИД Японии: страна продолжит укреплять сотрудничество с НАТО

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Япония намерена продолжить укреплять стратегическое сотрудничество с НАТО, с которой она разделяет общие базовые ценности и стратегические интересы, как отмечается в ежегодном отчете МИД страны "Синяя книга по дипломатии".

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

В документе подчеркивается, что для поддержания и укрепления международного порядка, основанного на нормах международного права, Япония будет активно развивать стратегическое сотрудничество с НАТО. Стало известно, что на саммите НАТО в июле 2023 года, где также присутствовал премьер-министр Японии Фумио Кисида, было объявлено о соглашении по программе "Индивидуально подготовленного партнерства" (ITPP) между Японией и НАТО.

Данная программа направлена на углубление сотрудничества между Японией и НАТО, включая четыре ключевые области: новые вызовы в области безопасности, традиционные вызовы, расширение сотрудничества и продвижение общих ценностей. В рамках этих сфер определены 16 конкретных областей сотрудничества, включая кибербезопасность, стратегическое коммуникации, науку и технологии, как указано в "Синей книге по дипломатии".

Примечательно, что в 2022 году Кисида стал первым премьер-министром Японии, который принял участие в саммите НАТО. В прошлом году он также присутствовал на встрече альянса. В этом году премьер-министр Японии также может принять участие в предстоящем саммите НАТО в июле в Вашингтоне.