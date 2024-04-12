Будут ли мирные переговоры России с Украиной в 2024 — экс-депутат Рады Килинкаров

Экс-депутат Рады Килинкаров: мирные переговоры по Украине состоятся не раньше 2025 года

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Реальные переговоры относительно завершения конфликта на Украине и глобальной безопасности могут быть отложены до середины 2025 года из-за текущего периода выборов и переизбраний, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог Спиридон Килинкаров в интервью для URA. RU.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Все ключевые игроки сейчас находятся в процессе выборов. Украина не провела свои выборы в марте. Затем следует Европейский Союз, который будет проводить выборы в июне. Британия должна провести выборы до 25 января 2025 года, а Соединенные Штаты в ноябре. Смысл обсуждать вопросы глобальной безопасности и завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами сомнителен. Даже если удастся договориться с ними, новые лидеры могут отказаться выполнять эти обязательства. Поэтому серьезные переговоры по этим вопросам могут состояться не раньше середины 2025 года", — подчеркнул Килинкаров.

Политолог также отметил, что в настоящее время все обсуждения важны лишь для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы продлить свой пребывание на посту.