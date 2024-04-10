Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто необходимо давать лакомство кошке
Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto
Модные стрижки, которые создадут объем даже для тонких волос
3 фильма о трагических покорениях горных вершин
Какой гарнир лучше всего подойдёт к блюдам из курицы?
Арнольд Шварценеггер рассказал украл роль Терминатора у О. Дж. Симпсона
Рассказываем о крупе, которая приносит огромную пользу почве
Стюардессы рассказали, почему с каблуками в самолет нельзя
Лучшая 5-минутная высокоинтенсивная кардиотренировка
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил с представителями ряда стран Ближнего Востока обстановку в регионе

Fars: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе

1:32
Мир

В условиях обострения напряженности на Ближнем Востоке после разрушения иранского консульства в Дамаске в результате авиаудара израильских ВВС, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры со своими коллегами из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Fars: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе
Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

По информации иранского информационного агентства Fars, в ходе этих переговоров глава иранского внешнеполитического ведомства поздравил коллег с праздником Ураза-Байрам и обсудил двусторонние отношения между Ираном и их государствами, а также ситуацию в секторе Газа.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что, по данным разведки США и Израиля, Иран или его союзники могут в ближайшие дни нанести крупный ракетный удар по Израилю с возможным применением высокоточного оружия.

Напомним, что авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате которого консульство было полностью разрушено, произошел 1 апреля. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана, в ходе этой атаки погибли семь офицеров, включая двух высокопоставленных генералов-советников.

Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на этот авиаудар Израиля и определить, как именно "наказать агрессора". Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует нанести ответные удары по чувствительным объектам в Израиле, используя баллистические ракеты и беспилотники.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Рассказываем о крупе, которая приносит огромную пользу почве
Стюардессы рассказали, почему с каблуками в самолет нельзя
Лучшая 5-минутная высокоинтенсивная кардиотренировка
Как избежать отечности: простые хитрости
Стало известно, как извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу
Китайская ассоциация обвиняет Евросоюз в нечестности при расследовании по электромобилям
Врач Гуреева: при диабете спортом лучше заниматься к вечеру
Не просто космос: астероиды, названные в честь кинозвёзд
Как сделать так, чтобы макароны не слипались? Две хитрости от кулинарного эксперта
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников