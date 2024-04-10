Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил с представителями ряда стран Ближнего Востока обстановку в регионе

Fars: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе

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В условиях обострения напряженности на Ближнем Востоке после разрушения иранского консульства в Дамаске в результате авиаудара израильских ВВС, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры со своими коллегами из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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По информации иранского информационного агентства Fars, в ходе этих переговоров глава иранского внешнеполитического ведомства поздравил коллег с праздником Ураза-Байрам и обсудил двусторонние отношения между Ираном и их государствами, а также ситуацию в секторе Газа.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что, по данным разведки США и Израиля, Иран или его союзники могут в ближайшие дни нанести крупный ракетный удар по Израилю с возможным применением высокоточного оружия.

Напомним, что авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате которого консульство было полностью разрушено, произошел 1 апреля. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана, в ходе этой атаки погибли семь офицеров, включая двух высокопоставленных генералов-советников.

Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на этот авиаудар Израиля и определить, как именно "наказать агрессора". Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует нанести ответные удары по чувствительным объектам в Израиле, используя баллистические ракеты и беспилотники.