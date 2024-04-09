Министр иностранных дел Ван И: КНР поддерживает инициативы по урегулированию украинского кризиса

Согласно заявлению министра иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, Китай выступает за проведение международной конференции по украинскому вопросу с участием России и Украины, а также с равноправным участием всех заинтересованных сторон.
Китайский министр подчеркнул, что на такой конференции должны быть рассмотрены и обсуждены все имеющиеся мирные планы по урегулированию ситуации.
Ван И отметил важность создания площадки для всестороннего диалога и поиска компромиссных решений, которые могли бы способствовать достижению устойчивого мира на Украине. Китай, как ответственная мировая держава, считает необходимым объединение усилий всех вовлеченных сторон для выработки взаимоприемлемых подходов к разрешению украинского конфликта.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.