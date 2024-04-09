Министр иностранных дел Ван И: КНР поддерживает инициативы по урегулированию украинского кризиса

Ван И: КНР поддерживает обсуждение урегулирования украинского кризиса при участии России

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно заявлению министра иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, Китай выступает за проведение международной конференции по украинскому вопросу с участием России и Украины, а также с равноправным участием всех заинтересованных сторон.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Китайский министр подчеркнул, что на такой конференции должны быть рассмотрены и обсуждены все имеющиеся мирные планы по урегулированию ситуации.

Ван И отметил важность создания площадки для всестороннего диалога и поиска компромиссных решений, которые могли бы способствовать достижению устойчивого мира на Украине. Китай, как ответственная мировая держава, считает необходимым объединение усилий всех вовлеченных сторон для выработки взаимоприемлемых подходов к разрешению украинского конфликта.