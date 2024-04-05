Виноваты мигранты, бомжи и туристы из Великобритании: гиперсмертоносная версия туберкулёза косит американцев

Опасная версия туберкулёза захватила 80% США

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщает о том, что в стране начала активно распространяться гиперсмертоносная версия туберкулёза, затронувшая уже 80% всей территории.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Специалисты тревожно отмечают, что количество заболевших достигло уровня, превышающего десятилетнюю статистику. Эпидемия охватила 40 из 50 штатов, вызвав серьезную тревогу в медицинской общественности.

Медики высказали мнение, что зараза быстро распространяется из-за мигрантов, бомжей и туристов из Великобритании. Уже четверть граждан Соединённого Королевства являются переносчиками этой опасной инфекции.

Доктор Брюс Хирш из больницы Норт-Шор отметил, что мутировавшая форма туберкулёза находит опору в недостатке опытных врачей, что усложняет борьбу с этим заболеванием. Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег исследовать новые методы диагностики болезни, предостерегая об общем кризисе, который может настигнуть мир, если не будут приняты необходимые меры.