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Осталось определить роль, которую в теракте в "Крокусе" играли Британия и США

0:58
Мир

Террористический акт в "Крокусе" выявил немало проблем.

Осталось определить роль, которую в теракте в "Крокусе" играли Британия и США
Фото: flickr.com by Dave Kellam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

И то, что общество почти не замечает войну, она идёт именно таким страшным образом. И то, какими действенными оказываются антитеррористические меры. И то, насколько территории массового скопления людей готовы к нападениям и пожарам, пишет "Царьград".

Теракт заставил опять обратить взор на проблему миграции, и выяснилось, что за ним стоит Запад, в том числе.

Понятно, что преступники есть в любой нации, также спецслужбам России ясно, что заказчики кровавой бойни в "Крокус сити холле" сидят в Киеве. Остаётся определить роль, которую в террористическом акте играли Вашингтон и Лондон, отмечает издание.

Ведь известно, что ещё в начале марта консульства США и Британии призвали "своих людей" не посещать в Москве массовые мероприятия. Выходит, что они знали о подготовке акции, а возможно, и принимали в ней прямое участие.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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