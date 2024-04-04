Война на пороге: Запад поставляет в Россию мигрантов за счёт англосаксов

Осталось определить роль, которую в теракте в "Крокусе" играли Британия и США

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Террористический акт в "Крокусе" выявил немало проблем.

Фото: flickr.com by Dave Kellam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

И то, что общество почти не замечает войну, она идёт именно таким страшным образом. И то, какими действенными оказываются антитеррористические меры. И то, насколько территории массового скопления людей готовы к нападениям и пожарам, пишет "Царьград".

Теракт заставил опять обратить взор на проблему миграции, и выяснилось, что за ним стоит Запад, в том числе.

Понятно, что преступники есть в любой нации, также спецслужбам России ясно, что заказчики кровавой бойни в "Крокус сити холле" сидят в Киеве. Остаётся определить роль, которую в террористическом акте играли Вашингтон и Лондон, отмечает издание.

Ведь известно, что ещё в начале марта консульства США и Британии призвали "своих людей" не посещать в Москве массовые мероприятия. Выходит, что они знали о подготовке акции, а возможно, и принимали в ней прямое участие.