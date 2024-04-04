Террористический акт в "Крокусе" выявил немало проблем.
И то, что общество почти не замечает войну, она идёт именно таким страшным образом. И то, какими действенными оказываются антитеррористические меры. И то, насколько территории массового скопления людей готовы к нападениям и пожарам, пишет "Царьград".
Теракт заставил опять обратить взор на проблему миграции, и выяснилось, что за ним стоит Запад, в том числе.
Понятно, что преступники есть в любой нации, также спецслужбам России ясно, что заказчики кровавой бойни в "Крокус сити холле" сидят в Киеве. Остаётся определить роль, которую в террористическом акте играли Вашингтон и Лондон, отмечает издание.
Ведь известно, что ещё в начале марта консульства США и Британии призвали "своих людей" не посещать в Москве массовые мероприятия. Выходит, что они знали о подготовке акции, а возможно, и принимали в ней прямое участие.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.