Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Влажные мечты Киева. Украинские террористы обещают провести третью атаку на Крымский мост

Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы

3:47
Мир

Обе прошлые атаки на Крымский мост можно с чистой совестью назвать террористическими актами.

Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Полноценная диверсионная или войсковая операция проводится несколько иначе, уверенны военные эксперты.

Мост — бельмо на глазу террористов

А что может измениться в третий раз, коль скоро киевский преступный режим устами главы ГУР Кирилла Буданова пообещал это?

Накануне издание The Guardian опубликовало материал с ярким заголовком: "Нет выбора: Украина рассматривает Керченский мост в Крыму как цель для атаки дронов".

Автор статьи утверждает, что ведомство Буданова якобы готовит очередную атаку на мост.

Напомню, он был атакован украинскими террористами два раза: 8 октября 2022 года прямо на мосту взорвалась грузовая машина, начинённая взрывчаткой. В ходе теракта была повреждена автодорога и погибло 5 человек. А 17 июля 2023 года два безэкипажных морских дрона атаковали Крымский мост, нанеся незначительные повреждения нескольким пролётам и автомобильному полотну.

Ну и добавлю, что на мост проводились многочисленные атаки англо-французскими малозаметными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и другим вооружением.

"Разрушение моста укрепит кампанию Украины по освобождению Крыма и поднимет боевой дух на поле боя, где силы Киева постепенно отбрасываются", — прямо пишут авторы статьи.

По британской версии, силы Главного управления разведки Украины могут осуществить такую атаку в первой половине текущего года. The Guardian подчёркивает, что всё необходимое для такого удара у украинцев имеется.

Реальные угрозы

"За этим заявлением может стоять лишь намерение показать силу при фактическом минимуме боевых возможностей. Однако сбрасывать активность украинских безэкипажных катеров (БЭК) со счетов всё-таки не стоит. Морские дроны стали проблемой для кораблей ЧФ РФ, и решать задачу по их устранению приходится в комплексе: отслеживаются пути и акватория, экипажи кораблей оснащаются тяжёлым вооружением и допсредствами обнаружения, а ВС РФ на регулярной основе уничтожают производства БЭК", — подтверждают аналитики "Военной хроники".

Задача защиты Крымского моста, безусловно, будет одной их основных и для нового главкома Военно-морского флота России Александра Моисеева, и для главы Черноморского флота — Сергея Пинчука.

Сухопутный путь на полуостров

В последний день марта Буданов отметил, что РФ почти завершила возведение железной дороги по сухопутному коридору к Крыму. Она свяжет республики Донбасса, Запорожье и Херсонщину с Крымом и Ростовской областью. Поэтому "стратегический момент" Крымского моста, о котором постоянно твердит Киев, фактически утрачивается, ибо сухопутный коридор будет намного безопаснее и даст возможность спокойно доставлять на новые российские территории товары и оборудование.

Атака на мост после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки будет бесполезна даже, если он получит капитальные повреждения и сооружение будет закрыто. Бесперебойное снабжение по ж/д даст гарантию, что никаких изменений для киевской власти после возможного удара не наступит.

Есть версия, что ударом по Крымскому мосту Буданов попробует отыграться за провал диверсионных акций на российских границах в Белгородской и Курской областях перед президентскими выборами в РФ.

Но не исключается, что вброс информации про удар по Крымскому мосту — уловка врага, чтобы сместить туда акцент и атаковать в другом месте. Может быть, опять всё в том же приграничье…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы ростовская область
Обсудить
Новости Все >
SHOT: Судно с сотней пассажиров на борту загорелось в Таиланде
Фигуристка Аделина Сотникова согласилась выйти замуж за теннисиста
Шеннен Доэрти из "Зачарованных" рассказала, что рак заставил ее подвести итоги жизни и изменить приоритеты
Италия остановила инвестиционную программу выдачи "золотых виз" для россиян и белорусов
Глава сельсовета в Алтайском крае проплыл по затопленной улице, чтобы поругать чиновников
Блогер Соболев рассказал, как избавился от статуса иноагента
Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению коллагена в коже
8 причин плавающих оборотов двигателя на холостом ходу
Корабли в Сочи начали "летать" над морем
Обнародован рецепт несложного очистителя атмосферы в доме
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
8 причин плавающих оборотов двигателя на холостом ходу
Корабли в Сочи начали "летать" над морем
Обнародован рецепт несложного очистителя атмосферы в доме
Глава отдела полиции "Коммунарский" в Москве Тургенев уволен из органов
В США сделали мощнейшую в мире камеру для телескопа 3,2 гигапикселя
Диетолог Наталья Лазуренко: не надо демонизировать микроволновую печь
В крупных городах России цены на дома снизились, а в Перми и Омске резко выросли
Рассказываем об амаранте, который легко вырастить в саду
Омский областной суд осудил жителя Омска за сбор секретных сведений об объекте МО РФ
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников