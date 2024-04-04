Влажные мечты Киева. Украинские террористы обещают провести третью атаку на Крымский мост

Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы

3:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Обе прошлые атаки на Крымский мост можно с чистой совестью назвать террористическими актами.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Полноценная диверсионная или войсковая операция проводится несколько иначе, уверенны военные эксперты.

Мост — бельмо на глазу террористов

А что может измениться в третий раз, коль скоро киевский преступный режим устами главы ГУР Кирилла Буданова пообещал это?

Накануне издание The Guardian опубликовало материал с ярким заголовком: "Нет выбора: Украина рассматривает Керченский мост в Крыму как цель для атаки дронов".

Автор статьи утверждает, что ведомство Буданова якобы готовит очередную атаку на мост.

Напомню, он был атакован украинскими террористами два раза: 8 октября 2022 года прямо на мосту взорвалась грузовая машина, начинённая взрывчаткой. В ходе теракта была повреждена автодорога и погибло 5 человек. А 17 июля 2023 года два безэкипажных морских дрона атаковали Крымский мост, нанеся незначительные повреждения нескольким пролётам и автомобильному полотну.

Ну и добавлю, что на мост проводились многочисленные атаки англо-французскими малозаметными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и другим вооружением.

"Разрушение моста укрепит кампанию Украины по освобождению Крыма и поднимет боевой дух на поле боя, где силы Киева постепенно отбрасываются", — прямо пишут авторы статьи.

По британской версии, силы Главного управления разведки Украины могут осуществить такую атаку в первой половине текущего года. The Guardian подчёркивает, что всё необходимое для такого удара у украинцев имеется.

Реальные угрозы

"За этим заявлением может стоять лишь намерение показать силу при фактическом минимуме боевых возможностей. Однако сбрасывать активность украинских безэкипажных катеров (БЭК) со счетов всё-таки не стоит. Морские дроны стали проблемой для кораблей ЧФ РФ, и решать задачу по их устранению приходится в комплексе: отслеживаются пути и акватория, экипажи кораблей оснащаются тяжёлым вооружением и допсредствами обнаружения, а ВС РФ на регулярной основе уничтожают производства БЭК", — подтверждают аналитики "Военной хроники".

Задача защиты Крымского моста, безусловно, будет одной их основных и для нового главкома Военно-морского флота России Александра Моисеева, и для главы Черноморского флота — Сергея Пинчука.

Сухопутный путь на полуостров

В последний день марта Буданов отметил, что РФ почти завершила возведение железной дороги по сухопутному коридору к Крыму. Она свяжет республики Донбасса, Запорожье и Херсонщину с Крымом и Ростовской областью. Поэтому "стратегический момент" Крымского моста, о котором постоянно твердит Киев, фактически утрачивается, ибо сухопутный коридор будет намного безопаснее и даст возможность спокойно доставлять на новые российские территории товары и оборудование.

Атака на мост после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки будет бесполезна даже, если он получит капитальные повреждения и сооружение будет закрыто. Бесперебойное снабжение по ж/д даст гарантию, что никаких изменений для киевской власти после возможного удара не наступит.

Есть версия, что ударом по Крымскому мосту Буданов попробует отыграться за провал диверсионных акций на российских границах в Белгородской и Курской областях перед президентскими выборами в РФ.

Но не исключается, что вброс информации про удар по Крымскому мосту — уловка врага, чтобы сместить туда акцент и атаковать в другом месте. Может быть, опять всё в том же приграничье…