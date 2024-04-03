Почти треть американцев считают, что ни Дональд Трамп ни Джо Байден не будут хорошими президентами

29% американцев не считают Байдена и Трампа хорошими президентами

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Американский институт общественного мнения Gallup провел опрос среди населения США. У участников спрашивали, кто, по их мнению, лучше подходит на пост президента Америки.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Выяснилось, что 29% опрашиваемых не думают, что Дональд Трамп или Джо Байден будут хорошими президентами США, если их выберут. Зато 35% участников опроса думают, что Трамп будет отличным президентом страны, а 30% проголосовало за Байдена.

Этот опрос был проведен в марте. Всего участие приняло 1 016 граждан Америки старше 18 лет.

Напомним вам, что выборы президента США будут проходить 5 ноября. Джо Байден и Дональд Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на выборы.