СМИ: российские удары по Украине практически полностью разрушили ее энергетическую систему

SZ: энергетическая инфраструктура Украины практически полностью разрушена

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно чешскому изданию Seznam zprávy, российские военные практически полностью уничтожили энергетическую инфраструктуру Украины. Последняя волна российских авиаударов была беспрецедентной по своим масштабам — были поражены практически все украинские теплоэлектроцентрали и ряд распределительных станций.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Украина не располагает достаточными средствами ПВО, чтобы отражать российские воздушные атаки. Кроме того, устранение последствий разрушения объектов инфраструктуры займет годы.

Российская армия начала системное уничтожение критически важной инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года и других террористических атак, ответственность за которые возлагается на спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что взрывом на Крымском мосту киевские власти приравняли себя к одиозным террористическим группировкам, и теперь оставлять такие преступления без ответа невозможно.