Турция на грани дипломатического кризиса: результаты выборов нанесут удар по отношениям с Москвой

Политолог Андрей Никулин прогнозирует охлаждение в отношениях Турции и России

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Политолог и публицист Андрей Никулин в беседе с Pravda. Ru рассуждает о том, какие последствия для российско-турецких отношений принесёт победа на муниципальных выборах в Турции народно-республиканской партии.

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Эксперт считает, что партия справедливости Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла соперникам по экономическим причинам.

"Несколько лет уже в Турции бешеными темпами растет инфляция, сокращаются доходы населения, появляются проблемы с выполнением бюджета, национальным долгом и курсом валют. Единственный вариант решить экономические проблемы — усиливать взаимодействие с Западом, искать западные, европейские прежде всего, инвестиции, дополнительно открывать для себя рынки и фактически налаживать все те отношения, которые были из-за турецкой самостоятельной политики во многом разрушены в последние годы", — таков, по мнению политолога, дальнейший выбор Турции.

Анкаре теперь будет сложнее балансировать между Европой и США, с одной стороны, и Россией — с другой, — говорит специалист.

"Эрдогану придется усилить "проевропейский крен", что подразумевает, в свою очередь, ослабление отношений с Москвой, усиление мер санкционного режима. Мы уже видим, что турецкие банки перекрывают возможности открывать счета, возникают проблемы с оплатой, а также с поставками подсанкционной продукции. Гайки уже начали закручиваться, скорее всего, они начнут крутиться гораздо сильнее. Следуют некие ограничения на трафик россиян в Турцию, скорее всего, не критичный, но подсанкционные лица и компании будут чувствовать себя там очень некомфортно", — прогнозирует Андрей Никулин. "Возможно, усиление военной поддержки, конечно, не безвозмездной, Украины. Турецкие арсеналы и турецкая военная промышленность — одни из самых крупных в Европе", — подытожил эксперт.