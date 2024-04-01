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Реджеп Эрдоган признал поражение своей партии на региональных выборах

Президентская партия в Турции впервые за 20 лет проиграла местные выборы

2:20
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги выборов в муниципалитеты Турции, в результате которых его партия выборы проиграла. Он признал, что выборы, в целом, прошли без нарушений, но его партия не смогла достичь желаемых результатов по количеству поддержавших её избирателей.

Президентская партия в Турции впервые за 20 лет проиграла местные выборы
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов".

По итогам голосования оппозиция выиграла почти во всех крупных городах Турции: "Народная Республиканская партия" опередила "Партию справедливости и развития" в Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе и Текирдаге. В принципе, соперничество прозападных, буржуазно-либеральных, "кемалистских" партий и политических сил, представляющих средний класс, аграриев и традиционалистов, которые сейчас представлены пропрезидентской партией и её лидером, является типичной особенностью политического ландшафта Турции. Причиной победы оппозиции стали хронические экономические проблемы Турции, связанные с высокой инфляцией. 

Престиж самого турецкого президента (в Турции суперпрезидентская республика, полномочия президента и премьер-министра объединены) Реджепа Эрдогана остаётся высоким, и лично его власти едва ли грозит опасность. Однако проблемы могут возникнуть, если он попробует снова изменить конституцию, чтобы сохранить мандат и после своего нынешнего и последнего по закону срока, который истекает в 2029 году. Скорее всего и с передачей власти преемнику тоже могут возникнуть проблемы.

Однако до нового крупного политического сезона в Турции ещё 5 лет, и Эрдоган, являющийся одним из самых профессиональных и опытных политиков в мире, скорее всего, сможет подготовиться к новому этапу противостояния с оппозиционными силами. Предыдущие президентские выборы он выиграл легко, хотя прозападные социологи предрекали ему если не поражение, то трудную борьбу в первом и втором туре голосования. Эрдоган, не являясь союзником России, тем не менее является гарантом суверенного курса Турции и пока он у власти, это снижает риск возникновения крупных проблем у России в Сирии и на Кавказе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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