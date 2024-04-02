Мария Захарова прокомментировала вступление Швеции в НАТО

Захарова: присоединение Швеции к НАТО означает рискованное отступление от приоритетов

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила мнение в своем Telegram-канале, что присоединение Швеции к НАТО представляет собой рискованное и затратное отступление от прежних приоритетов, которое не отвечает потребностям населения страны.

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По ее словам, желание вступить в альянс исходило не от граждан, а от временного правительства, находящегося под влиянием Вашингтона.

Захарова сослалась на результаты опроса населения Швеции, которые показали, что большинство опрошенных не поддерживают отправку шведских военнослужащих для участия в операциях или учениях под эгидой НАТО.

По словам дипломата, решение о присоединении к Североатлантическому альянсу вызвало серьезное разделение внутри шведского общества, с половиной населения выступающей против членства в НАТО.

На фоне официального становления Швеции 32-м членом НАТО 7 марта, Россия неоднократно заявляла о значительном увеличении активности альянса вблизи своих западных границ. Расширение инициатив НАТО обосновывается необходимостью сдерживания российской агрессии. Москва выражала беспокойство по поводу усиления присутствия альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, однако она намерена реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.