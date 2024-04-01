На Западе обсуждают причастность России к "гаванскому синдрому"

CBS News: за случаями "гаванского синдрома" стоит Россия

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Американский телеканал CBS News обнародовал сенсационные сведения о предполагаемой причастности российских спецслужб к странному синдрому, вызывающему у американских дипломатов и государственных служащих тошноту, головную боль и другие странные симптомы, известные как "гаванский синдром".

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

В эксклюзивном репортаже новостной программы "60 minutes", доступном на их официальном YouTube-канале, журналисты представили секретную информацию, согласно которой российские высокопоставленные лица обсуждали передачу Вьетнаму уникальной технологии, доступной только России. Журналисты взяли интервью у бывшего руководителя расследования Пентагона по "гаванскому синдрому" Грэга Эдгрина, который уверяет, что за этими инцидентами стоит Россия. Он заявил, что готов съесть свой галстук, если окажется неправ. По его версии, Россия стремится помешать укреплению американо-вьетнамских отношений и использовать аналогичную тактику против США в других странах.

Также в передаче был интервьюирован болгарский журналист Христо Грозев*, раскрывший подробности секретных писем, в которых, по его утверждениям, упоминалось устройство для обнаружения звуков высоких частот, часто используемое при проведении тайных операций.

CBS News утверждает, что эти инциденты, впервые выявленные среди американских дипломатов на Кубе и в Китае, происходят по всему миру, в том числе в Вене, африканских странах, Таджикистане и России. Руководитель ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что общее число пострадавших достигает нескольких сотен человек.

Российские официальные лица решительно отвергают любую связь с этими странными явлениями. А в прошлом году сообщалось, что американское разведсообщество в своем докладе не обнаружило доказательств иностранного вмешательства в инциденты с "гаванским синдромом".

* — Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента