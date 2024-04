На Западе обсуждают причастность России к "гаванскому синдрому"

Your browser does not support the audio element.

Американский телеканал CBS News обнародовал сенсационные сведения о предполагаемой причастности российских спецслужб к странному синдрому, вызывающему у американских дипломатов и государственных служащих тошноту, головную боль и другие странные симптомы, известные как "гаванский синдром".

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.