Украина получила новый денежный транш от Всемирного банка

Украина получила очередной транш в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка на поддержку политики развития. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в социальных сетях.
По его словам, почти миллион долларов из этой суммы предоставила Япония, еще около 500 тысяч — Великобритания. Шмыгаль заверил, что полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов для социальных и гуманитарных нужд.
Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа информировала, что почти половина годового бюджета Украины в 87 миллиардов долларов выделена на оборонные расходы, в то время как внутренние доходы составляют лишь 46 миллиардов. По ее прогнозам, дефицит бюджета будет расти из-за ожидаемой новой волны мобилизации, требующей миллиардных трат на выплату зарплат, обучение и обеспечение призывников.
Депутат Александра Устинова ранее заявляла, что дыры в госбюджете Украины закрываются благодаря западному финансированию, а в случае прекращения помощи от США киевским властям придется обращаться за поддержкой к странам G7. В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал проект бюджета на 2024 год с дефицитом свыше 43 миллиардов долларов.
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