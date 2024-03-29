Украина получила новый денежный транш от Всемирного банка

Шмыгаль: Украина получила 1,5 миллиарда долларов в рамках политики развития

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина получила очередной транш в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка на поддержку политики развития. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в социальных сетях.

Фото: kmu.gov.ua by KMU is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, почти миллион долларов из этой суммы предоставила Япония, еще около 500 тысяч — Великобритания. Шмыгаль заверил, что полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов для социальных и гуманитарных нужд.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа информировала, что почти половина годового бюджета Украины в 87 миллиардов долларов выделена на оборонные расходы, в то время как внутренние доходы составляют лишь 46 миллиардов. По ее прогнозам, дефицит бюджета будет расти из-за ожидаемой новой волны мобилизации, требующей миллиардных трат на выплату зарплат, обучение и обеспечение призывников.

Депутат Александра Устинова ранее заявляла, что дыры в госбюджете Украины закрываются благодаря западному финансированию, а в случае прекращения помощи от США киевским властям придется обращаться за поддержкой к странам G7. В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал проект бюджета на 2024 год с дефицитом свыше 43 миллиардов долларов.