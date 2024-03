США задумались о перевороте с целью смены Владимира Зеленского

Согласно экспертному мнению, Соединенные Штаты Америки могут инициировать смену политического режима на Украине и отстранить действующего президента Владимира Зеленского от власти. Такое предположение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa