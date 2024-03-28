США задумались о перевороте с целью смены Владимира Зеленского

Бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что в США обдумывают политический переворот на Украине

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно экспертному мнению, Соединенные Штаты Америки могут инициировать смену политического режима на Украине и отстранить действующего президента Владимира Зеленского от власти. Такое предположение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Он считает, что дни Зеленского на посту президента сочтены, поскольку он перестал быть удобной марионеткой для США, и они ищут ему замену на этой должности.

Кроме того, Шаффер выразил мнение, что поставки ресурсов Вашингтоном в Киев не приносят значимых результатов в военном конфликте. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Зеленского президентом может потерять актуальность к 21 мая, комментируя заявление российского постпреда в ООН Василия Небензи о нелегитимности Зеленского после этой даты из-за отсутствия президентских выборов.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но избирательная кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский утверждал, что проведение выборов сейчас нецелесообразно. Небензя отметил растущее количество призывов к переговорам между Москвой и Киевом и поставил под сомнение легитимность Зеленского для таких переговоров после 21 мая.

По сообщениям украинских СМИ, офис Зеленского готовил обращение в Конституционный суд для разъяснения его легитимности после 20 мая, однако в суде заявили, что такого обращения не поступало. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая и не могут быть продлены.