Согласно экспертному мнению, Соединенные Штаты Америки могут инициировать смену политического режима на Украине и отстранить действующего президента Владимира Зеленского от власти. Такое предположение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер.
Он считает, что дни Зеленского на посту президента сочтены, поскольку он перестал быть удобной марионеткой для США, и они ищут ему замену на этой должности.
Кроме того, Шаффер выразил мнение, что поставки ресурсов Вашингтоном в Киев не приносят значимых результатов в военном конфликте. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Зеленского президентом может потерять актуальность к 21 мая, комментируя заявление российского постпреда в ООН Василия Небензи о нелегитимности Зеленского после этой даты из-за отсутствия президентских выборов.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но избирательная кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский утверждал, что проведение выборов сейчас нецелесообразно. Небензя отметил растущее количество призывов к переговорам между Москвой и Киевом и поставил под сомнение легитимность Зеленского для таких переговоров после 21 мая.
По сообщениям украинских СМИ, офис Зеленского готовил обращение в Конституционный суд для разъяснения его легитимности после 20 мая, однако в суде заявили, что такого обращения не поступало. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая и не могут быть продлены.
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