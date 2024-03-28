Генерал Ченс Салтцмен заявил, Америка будет использовать частные компании для военных целей в космосе

В США хотят использовать частные компании для оборонных целей в космосе

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Генерал Ченс Салтцмен, который является командующим Космическими силами Америки, заявил, что в апреле будет подготовлена и опубликована стратегия по использованию частных компаний, которые занимаются космосом. Их возможности будут направлены на помощь в обеспечении безопасности и обороны США в космическом пространстве.

Фото: spaceforce.mil by U.S. Space Force is licensed under Creative Commons CC0 License

Салтцмен рассказал, что стратегия уже есть и ее почти утвердили. Она покажет, как Америка оценивает частную промышленность и как эти компании могут помочь космическим силам страны.

Генерал также озвучил, что публикация стратегии ожидается в апреле, как раз к тому моменту, когда будет проходить космических симпозиум в городе Колорадо-Спрингс. Известно, что этот договор будет укреплять сотрудничество между МО Америки и компанией SpaceX, которую основал Илон Маск.