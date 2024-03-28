Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Rzeczpospolita: большинство поляков против введения войск НАТО на Украину
Пленный солдат ВСУ: командование старается спасти своих детей и не думает о простых солдатах
ТОП-10 опасностей для вашей машины при парковке на улице
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами
Тимоти Шаламе стал культовым актёром своего поколения благодаря "Тёмному рыцарю"
Из концерта группы "Пикник" в Санкт-Петербурге убрали неуместные песни
Диетолог Джервасио называет причиной замедленного метаболизма употребление продуктов с сахаром
Politico: Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов и трудностями в выстраивании обороны
Mercedes представил обновленный G-Class с дизельным двигателем G450d
В МИД РФ прокомментировали раздумия Германии о том, перед кем она должна нести большую ответственность по итогам Второй мировой войны

Мария Захарова дала комментарий по поводу заявлений ФРГ — "Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов"

1:48
Мир

Берлин не имеет морального права проводить различий между жертвами нацистских преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Германии по изменению тестов для соискателей гражданства.

Мария Захарова дала комментарий по поводу заявлений ФРГ — "Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов"
Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По ее словам, новые тесты, в которых акцентируется ответственность Германии перед евреями и Израилем, являются повторением преступлений прошлого.

Захарова подчеркнула, что нацисты совершали свои злодеяния не только против евреев, но и представителей многих других национальностей и меньшинств. Поэтому выборочный подход к признанию ответственности и выплате компенсаций является ошибочным и противоречащим международным документам. Резолюции ООН и ЮНЕСКО признают страдания "несчетного числа представителей других меньшинств", помимо евреев, а также осуждают преступления нацистов как преступления против человечности.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что нацистская Германия разрабатывала планы уничтожения и порабощения различных социальных, национальных и религиозных групп. Поэтому выборочное отношение к жертвам неприемлемо и не должно повторяться. Заключая свое заявление, Захарова подчеркнула, что Россия будет противодействовать любым попыткам возрождения нацизма в Европе.

"Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. В газовых камерах все национальности задыхались одинаково и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. А в установочных документах гитлеровцы разрабатывали планы уничтожения и порабощения различных национальных, религиозных и социальных групп. Не дадим поднять голову нацизму в Европе!" — заключила Захарова.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Последние материалы
Al-Jazeera обнародовала кадры убийства мирных жителей армией обороны Израиля
Энергетические шарики с чаем матча и фисташками
Дмитрий Песков: запрещать Telegram не будут, но вопросы к его основателю есть
МО: врач "Велес" перехватил управление в танке и расстрелял отряд ВСУ
Капитан ВСУ Сергей Альмов рассказал о проблемах ВСУ: отсутствии ротации и равнодушии гражданских
В РКК "Энергия" рассказали о разгонном блоке "Орион"
Аренда квартиры с "бабушкиным ремонтом" — плюсы и минусы
Сорта самых красивых кактусов
Кинологи назвали самые проблемные породы собак
Журналист Мубашир Акбар: Индия — это мост между сторонами конфликтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников