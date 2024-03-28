Берлин не имеет морального права проводить различий между жертвами нацистских преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Германии по изменению тестов для соискателей гражданства.
По ее словам, новые тесты, в которых акцентируется ответственность Германии перед евреями и Израилем, являются повторением преступлений прошлого.
Захарова подчеркнула, что нацисты совершали свои злодеяния не только против евреев, но и представителей многих других национальностей и меньшинств. Поэтому выборочный подход к признанию ответственности и выплате компенсаций является ошибочным и противоречащим международным документам. Резолюции ООН и ЮНЕСКО признают страдания "несчетного числа представителей других меньшинств", помимо евреев, а также осуждают преступления нацистов как преступления против человечности.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что нацистская Германия разрабатывала планы уничтожения и порабощения различных социальных, национальных и религиозных групп. Поэтому выборочное отношение к жертвам неприемлемо и не должно повторяться. Заключая свое заявление, Захарова подчеркнула, что Россия будет противодействовать любым попыткам возрождения нацизма в Европе.
"Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. В газовых камерах все национальности задыхались одинаково и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. А в установочных документах гитлеровцы разрабатывали планы уничтожения и порабощения различных национальных, религиозных и социальных групп. Не дадим поднять голову нацизму в Европе!" — заключила Захарова.
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