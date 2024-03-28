"Унизительно оскорбил", - поведение Хавьера Милея ставит под угрозу отношения между Аргентиной и Колумбией

В ответ на оскорбительные высказывания президента Аргентины Хавьера Милея в адрес колумбийского лидера Густаво Петро правительство Колумбии приняло решение выслать из страны аргентинских дипломатов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Колумбии.
По данным ведомства, Милей в унизительной форме отозвался о президенте Колумбии в интервью телеканалу CNN. Это уже не первый случай, когда глава Аргентины допускает оскорбления в адрес Петро, нанося ущерб исторически дружественным отношениям между двумя странами.
В МИД Колумбии подчеркнули, что высказывания аргентинского президента подорвали доверие колумбийской нации и оскорбили достоинство Густаво Петро, который был избран на свой пост демократическим путем. Масштабы высылки аргентинских дипломатов будут сообщены посольству Аргентины по официальным дипломатическим каналам.
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