"Унизительно оскорбил", - поведение Хавьера Милея ставит под угрозу отношения между Аргентиной и Колумбией

МИД Колумбии принял решение о высылке аргентинских дипломатов после оскорблений президента страны Густаво Петро

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В ответ на оскорбительные высказывания президента Аргентины Хавьера Милея в адрес колумбийского лидера Густаво Петро правительство Колумбии приняло решение выслать из страны аргентинских дипломатов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Колумбии.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina is licensed under public domain

По данным ведомства, Милей в унизительной форме отозвался о президенте Колумбии в интервью телеканалу CNN. Это уже не первый случай, когда глава Аргентины допускает оскорбления в адрес Петро, нанося ущерб исторически дружественным отношениям между двумя странами.

В МИД Колумбии подчеркнули, что высказывания аргентинского президента подорвали доверие колумбийской нации и оскорбили достоинство Густаво Петро, который был избран на свой пост демократическим путем. Масштабы высылки аргентинских дипломатов будут сообщены посольству Аргентины по официальным дипломатическим каналам.