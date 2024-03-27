Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Месси: Я уйду, когда пойму, что больше не могу играть на должном уровне
"Живая Кубань": овсянку не стоит есть людям с целиакией
Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля, не обращаясь к мастеру
ООН: Украина не надлежащим образом преследует виновных в насилии над мирными гражданами и военнопленными
Как приготовить ревеневый суп, который готовила миссис Хадсон доктору Ватсону
ООН: русскоязычное население на Украине подвергается дискриминации
Ветеринары рассказали новичкам, к чему надо быть готовым в уходе за домашними животными
Финские СМИ заявляют о решении властей Хельсинки принудительно изъять арену, принадлежащую бизнесменам из РФ
Пострадавший в Crocus City Hall Сараев рассказал, что выжил благодаря удаче
СМИ: Харьков погрузиться в непроглядную тьму после ударов ВС РФ

Express: Харьков погрузится во мрак после из-за разрушения объектов критической инфраструктуры

1:16
Мир

Французская газета Express пишет, что вторая по величине украинская метрополия погрузилась в непроглядную тьму после серии мощных ракетных ударов по стратегическим объектам энергетической инфраструктуры.

Express: Харьков погрузится во мрак после из-за разрушения объектов критической инфраструктуры
Фото: war.ukraine.ua by Konstantin & Vlada Liberov

Согласно сообщениям властей Харькова, один из последних массированных обстрелов, в ходе которого было выпущено около двадцати ракет, стал самым разрушительным с начала специальной военной операции.

"Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации.

Российские вооруженные силы приступили к ликвидации критически важных объектов на территории Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года и ряда других диверсионных актов, организованных украинскими спецслужбами. Удары наносятся по энергетическим, промышленным, военным и коммуникационным целям в различных регионах страны.

Глава Российского государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что взрыв на мосту поставил киевский режим на одну доску с наиболее одиозными террористическими группировками, и игнорировать подобные преступные действия далее невозможно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Рассматриваем несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Сводка с фронта: уничтожен подземный бункер с офицерами НАТО, освобождено село Весёлое
Сводка с фронта: уничтожен подземный бункер с офицерами НАТО, освобождено село Весёлое
Последние материалы
Пострадавший в Crocus City Hall Сараев рассказал, что выжил благодаря удаче
Ветеринар рассказал о признаках расположения кота к хозяевам
Express: Харьков погрузится во мрак после из-за разрушения объектов критической инфраструктуры
Дельфиниум обладает удивительной красотой
Запечённый картофель с чесноком и травами: рецепт приготовления
В Житомирской, Киевской и еще десяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Организатор и участники экстремистской группировки "Алля-Аят"* были задержаны в Ростове-на-Дону
Ученые: бытовая химия может быть опасна для мозга и способствовать развитию заболеваний
Немецкие журналисты спрогнозировали завершение конфликта на Украине в 2024 году
В конце марта в США начнутся поставки первых в истории "умных пистолетов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников