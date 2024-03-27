СМИ: Харьков погрузиться в непроглядную тьму после ударов ВС РФ

Express: Харьков погрузится во мрак после из-за разрушения объектов критической инфраструктуры

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Французская газета Express пишет, что вторая по величине украинская метрополия погрузилась в непроглядную тьму после серии мощных ракетных ударов по стратегическим объектам энергетической инфраструктуры.

Фото: war.ukraine.ua by Konstantin & Vlada Liberov

Согласно сообщениям властей Харькова, один из последних массированных обстрелов, в ходе которого было выпущено около двадцати ракет, стал самым разрушительным с начала специальной военной операции.

"Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации.

Российские вооруженные силы приступили к ликвидации критически важных объектов на территории Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года и ряда других диверсионных актов, организованных украинскими спецслужбами. Удары наносятся по энергетическим, промышленным, военным и коммуникационным целям в различных регионах страны.

Глава Российского государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что взрыв на мосту поставил киевский режим на одну доску с наиболее одиозными террористическими группировками, и игнорировать подобные преступные действия далее невозможно.