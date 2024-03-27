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"Европе придется жить с военной угрозой со стороны России", — считает представитель Швеции при НАТО

Аксель Вернхофф заявил, что Европа десятилетия будет сталкиваться с угрозой России

1:51
Мир

В интервью изданию Politico, шведский представитель при НАТО Аксель Вернхофф выразил мнение, что Европа в ближайшие десятилетия будет сталкиваться с предполагаемой "угрозой со стороны России". Вернхофф напомнил, что в стратегическом документе альянса РФ определена как "явное военное препятствие".

Аксель Вернхофф заявил, что Европа десятилетия будет сталкиваться с угрозой России
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дипломат подчеркнул, что НАТО придется жить с этой очевидной угрозой на протяжении десятилетий.

В последнее время западные страны все чаще высказывают мысли о возможном прямом военном конфликте между альянсом и РФ. Однако в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы и никому не угрожает, но при этом не игнорирует действия, которые могут угрожать ее интересам. Более того, Россия подчеркивает, что в последние годы происходит безусловное усиление активности НАТО у ее западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, обосновывая это как "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала свою тревогу по поводу увеличения сил НАТО в Европе. В российском МИД отмечали, что Москва готова к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Западу следует отказаться от планов милитаризации континента.

Ранее, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин подробно изложил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики регулярно пугают своих граждан мифической угрозой из России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это не более чем вымысел". Путин добавил, что западные страны начинают осознавать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому они должны обдумать свои следующие шаги, при этом Россия открыта для диалога.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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