"Никакой помощи до закрытия границы!", — конгрессмен заявил, что Украина не должна получать поддержки, пока США не справятся со своими проблемами

Оглс заявил, что Украина не должна получать помощь, пока США не разберется со своими проблемами

2:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Энди Оглс, конгрессмен от штата Теннесси, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Украина не должна получать никакой помощи от США до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность американских границ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он выразил обеспокоенность тем, что в стране на свободе находится иранский убийца, в то время как основное внимание уделяется ситуации на Украине.

"А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу", — сказал политик.

Политик призвал сосредоточиться на защите американских граждан, которые, по его мнению, оказались в меньшей безопасности из-за действий администрации президента Джо Байдена. Оглс настаивает на том, чтобы приоритетом стало обеспечение безопасности и закрытие границ США, и только после этого можно рассматривать вопросы помощи другим странам.

Конгрессмен также отметил, что на законодателей оказывается давление с целью продолжения поддержки Киева. Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства на сумму 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год. Однако из-за нехватки времени конгрессмены не смогли принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, что привело к необходимости принятия третьей временной резолюции с начала текущего финансового года.

Шатдаун в США означает прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В таких условиях госслужащие, занятые на критически важных должностях, вынуждены продолжать работу без оплаты, а остальных отправляют в вынужденный отпуск. Ситуация с бюджетом и возможным шатдауном добавляет напряженности в дискуссию о приоритетах США в области внутренней и внешней политики.