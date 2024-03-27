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"Никакой помощи до закрытия границы!", — конгрессмен заявил, что Украина не должна получать поддержки, пока США не справятся со своими проблемами

Оглс заявил, что Украина не должна получать помощь, пока США не разберется со своими проблемами

2:05
Мир

Энди Оглс, конгрессмен от штата Теннесси, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Украина не должна получать никакой помощи от США до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность американских границ.

Оглс заявил, что Украина не должна получать помощь, пока США не разберется со своими проблемами
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он выразил обеспокоенность тем, что в стране на свободе находится иранский убийца, в то время как основное внимание уделяется ситуации на Украине.

"А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу", — сказал политик.

Политик призвал сосредоточиться на защите американских граждан, которые, по его мнению, оказались в меньшей безопасности из-за действий администрации президента Джо Байдена. Оглс настаивает на том, чтобы приоритетом стало обеспечение безопасности и закрытие границ США, и только после этого можно рассматривать вопросы помощи другим странам.

Конгрессмен также отметил, что на законодателей оказывается давление с целью продолжения поддержки Киева. Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства на сумму 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год. Однако из-за нехватки времени конгрессмены не смогли принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, что привело к необходимости принятия третьей временной резолюции с начала текущего финансового года.

Шатдаун в США означает прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В таких условиях госслужащие, занятые на критически важных должностях, вынуждены продолжать работу без оплаты, а остальных отправляют в вынужденный отпуск. Ситуация с бюджетом и возможным шатдауном добавляет напряженности в дискуссию о приоритетах США в области внутренней и внешней политики.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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