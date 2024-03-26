Петр Павел заявил, что рассматривает возможность назначения посла в Россию, но ждет "подходящей ситуации, чтобы реализовать ее"

Президент Чехии заявил, что стране необходимо иметь дипломатического представителя в России

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

В долгосрочной перспективе присутствие дипломатического представителя высокого ранга в России имеет важное значение, подчеркнул президент Чехии Петр Павел во время пресс-конференции в штаб-квартире Службы безопасности и информации.

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Он признал необходимость назначения чешского посла в Москве, однако отметил, что для этого должны сложиться подходящие условия.

Павел понимает значимость дипломатического представительства на уровне посла в России, но в настоящий момент ситуация может быть неблагоприятной для такого шага. Тем не менее, процесс назначения нового посла займет продолжительное время, поэтому целесообразно начать подготовку к этому уже сейчас. Когда обстановка станет более благоприятной, назначение посла можно будет оперативно реализовать.

В отсутствие постоянного посла дипломатическую миссию Чехии в Москве возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий. Премьер-министр Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский неоднократно высказывались за направление нового посла в Россию. Однако президент Павел проявляет определенную осторожность в этом вопросе, взвешивая все возможные риски и преимущества.