Во Франции продолжают обсуждать воинственные заявления Макрона: страна к участию в конфликте не готова

El País: армия Франции не готова к участию в конфликте

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

За два года с начала украинского конфликта Эммануэль Макрон, президент Франции, претерпел серьезные изменения в своем подходе к отношениям с Россией, отмечает издание El País.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее французский лидер призывал к тому, чтобы "не унижать Россию", однако в феврале этого года заявил, что не исключает возможности отправки на Украину западных войск.

Последние заявления Макрона заставили страны Евросоюза задуматься о том, насколько они готовы отправить свои войска на Украину. Высказанные мнения также открыли новую дискуссию о том, готова ли Франция разместить своих солдат на украинской территории.

Критики высказываний президента Франции указывают на расхождение между словами и реальной помощью, которую Европа предоставляет Украине.

Эксперты в военной сфере предупреждают, что французская армия в случае возникновения подобного украинскому конфликта смогла бы удерживать всего 80 км фронта, в то время как на территории Украины фронт простирается на почти 1000 км. Франция не располагает ни достаточными запасами вооружения, ни производственными мощностями для такого развернутого конфликта.

Важным вопросом становится готовность Франции к таким событиям. Для этого, подчеркивает El País, необходимо не только увеличивать производственные мощности, но также обращать внимание на проблему "русофилии", которая существует десятилетиями среди французских элит.