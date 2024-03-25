Во Франции продолжают обсуждать воинственные заявления Макрона: страна к участию в конфликте не готова

За два года с начала украинского конфликта Эммануэль Макрон, президент Франции, претерпел серьезные изменения в своем подходе к отношениям с Россией, отмечает издание El País.
Ранее французский лидер призывал к тому, чтобы "не унижать Россию", однако в феврале этого года заявил, что не исключает возможности отправки на Украину западных войск.
Последние заявления Макрона заставили страны Евросоюза задуматься о том, насколько они готовы отправить свои войска на Украину. Высказанные мнения также открыли новую дискуссию о том, готова ли Франция разместить своих солдат на украинской территории.
Критики высказываний президента Франции указывают на расхождение между словами и реальной помощью, которую Европа предоставляет Украине.
Эксперты в военной сфере предупреждают, что французская армия в случае возникновения подобного украинскому конфликта смогла бы удерживать всего 80 км фронта, в то время как на территории Украины фронт простирается на почти 1000 км. Франция не располагает ни достаточными запасами вооружения, ни производственными мощностями для такого развернутого конфликта.
Важным вопросом становится готовность Франции к таким событиям. Для этого, подчеркивает El País, необходимо не только увеличивать производственные мощности, но также обращать внимание на проблему "русофилии", которая существует десятилетиями среди французских элит.
"В глобальном масштабе социальный состав армейских офицеров не очень благосклонен ни к Украине, ни к НАТО", — говорится в материале.
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