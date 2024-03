Подготовка в войне: Ким Чен Ын посетил танковую часть и сообщил о подготовке к боевым действиям

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одну из танковых частей Корейской народной армии, где обсудил подготовку войск к возможным боевым действиям на фоне напряженности в отношениях с Южной Кореей.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0