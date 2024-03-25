Подготовка в войне: Ким Чен Ын посетил танковую часть и сообщил о подготовке к боевым действиям

Independent: Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил танковую часть

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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одну из танковых частей Корейской народной армии, где обсудил подготовку войск к возможным боевым действиям на фоне напряженности в отношениях с Южной Кореей.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно информации, опубликованной газетой Independent со ссылкой на северокорейские источники, Ким Чен Ын высоко оценил 105-ю бронетанковую дивизию, признав ее образцом для всей корейской армии.

Лидер КНДР отдал распоряжения по улучшению боевой подготовки и модернизации оборудования данного подразделения, призвав танкистов усилить свою готовность к возможному конфликту.

105-я гвардейская Сеульская бронетанковая дивизия, в честь которой названо это воинское подразделение, стала первым северокорейским военным подразделением, достигшим столицы Южной Кореи в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.