Шведский профессор заявил, что политики страны ведут себя как в детском саду по сравнению с президентом России

В Швеции заявили, что их политики ведут себя словно дети по сравнению с Путиным

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Карл-Улов Арнстберг, который является профессором этнологии в Швеции, сказал, что политики страны стали чаще вести себя подобно детям, лгать. Он заявил, что они не осознают, для чего Москва ввела войска на территорию Украины, не осознают всех рисков, которые им грозят из-за членства в НАТО. Профессор заявил, что политики Швеции неправильно принимают решения, как будто оторваны от мира. Арнестберг сравнил поведение политиков с президентом и главой МИД РФ, заявив, что шведы ведут себя подобно детям.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Профессор выделил, что ни одна военная поддержка Киеву от его страны не поможет Украине одержать верх в конфликте.

Сергей Лавров, который является главой МИД РФ, заявлял, что каждый груз, в котором есть оружие для Киева, станет целью для Москвы. Он сказал, что Америка и страны НАТО являются непосредственными участниками конфликта не только из-за поставок вооружения, но и из-за обучения украинцев в таких странах, как: Великобритания, Германия, Италия и других. В России указали, что вооруженная поддержка Украины странами Запада тормозит переговоры и несет негативный эффект.