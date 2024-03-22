Россия не поддержала резолюцию США по палестинскому урегулированию из-за отсутствия требований прекращения огня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по Палестине из-за отсутствия призыва к прекращению огня

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Россия наложила вето в Совете безопасности ООН на резолюцию, предложенную США по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Фото: www.kremlin.ru by Эскиндер Дебебе

Российские дипломаты сочли, что резолюция, в которой вместо чётких требований прекращения огня содержатся аморфные предложения по улучшению гуманитарного положения в Палестине, не отвечает интересам палестинского народа.

С самого начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года Россия выступала за мирное урегулирование палестинского конфликта, выступая вместе со странами глобального Востока и Юга с инициативой создания независимого государства Палестина. Однако Израиль при попустительстве западных стран полностью игнорирует мирные предложения России и других стран, ведёт интенсивные боевые действия в Секторе Газа, не считаясь ни с какими потерями гражданского населения.

Вынудить его через институты ООН к выполнению требований гуманитарного права не представляется возможным вследствие покровительства стран Запада, которые непременно заблокируют в Совбезе ООН любую гипотетическую попытку введения санкций в отношении Израиля.