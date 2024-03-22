В Сербии сделали заявление об агрессии НАТО 1999 года

Минобороны Сербии: агрессия 1999 года открыла путь новым кризисам

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Министр обороны Сербии Милош Вучевич в своем выступлении на международной конференции "Да не будет забыто!", приуроченной к 25-летию начала агрессии НАТО в 1999 году, заявил, что действия Североатлантического альянса нанесли серьезный удар по международному праву и создали предпосылки для последующих гуманитарных кризисов.

Фото: commons.wikimedia.org by Miloš Vučević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Конференция, организованная "Белградским форумом за мир равноправных" под председательством бывшего главы МИД Югославии Живадина Йовановича, проходит с 21 по 24 марта в Доме Армии Сербии. В мероприятии принимают участие высокопоставленные сербские чиновники, представители дипломатических миссий России, Палестины, Ирана, Кубы и Китая, а также эксперты и официальные лица.

По словам Вучевича, все больше людей в мире осознают трагические последствия событий 25-летней давности для Сербии и международного права в целом. Он подчеркнул, что 24 марта 1999 года стало днем не только огромного горя и страданий суверенного независимого государства, но и смерти международного права.

Министр обороны Сербии убежден, что агрессия НАТО против Союзной республики Югославия была глубоко несправедливой и ознаменовала падение справедливости и морали. По его мнению, именно эти события открыли путь для всех последующих гуманитарных кризисов, с которыми мир сталкивается сегодня.