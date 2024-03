Госдума РФ разработала документ, осуждающий бомбардировки Югославии, начатые НАТО в 1999 году

Государственная Дума РФ на пленарном заседании одобрила проект обращения, приуроченного к 25-летней годовщине бомбардировок Югославии силами НАТО. В документе содержится призыв к ООН, международным парламентским организациям и парламентам зарубежных стран осудить военную кампанию Североатлантического альянса против Югославии в 1999 году.

Фото: www.defense.gov by Tech. Sgt. Cesar Rodriguez, U.S. Air Force is licensed under file is in the public domain