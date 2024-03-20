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Госдума РФ разработала документ, осуждающий бомбардировки Югославии, начатые НАТО в 1999 году

Госдума обратится к ООН в связи с 25-й годовщиной бомбардировок Югославии

2:06
Мир

Государственная Дума РФ на пленарном заседании одобрила проект обращения, приуроченного к 25-летней годовщине бомбардировок Югославии силами НАТО. В документе содержится призыв к ООН, международным парламентским организациям и парламентам зарубежных стран осудить военную кампанию Североатлантического альянса против Югославии в 1999 году.

Госдума обратится к ООН в связи с 25-й годовщиной бомбардировок Югославии
Фото: www.defense.gov by Tech. Sgt. Cesar Rodriguez, U.S. Air Force is licensed under file is in the public domain

Депутаты настаивают на необходимости противодействовать искажению исторических фактов в угоду интересам коллективного Запада и принять меры для привлечения стран НАТО к ответственности за агрессию в отношении Союзной Республики Югославия.

В обращении подчеркивается, что безнаказанность ударов НАТО по Югославии создала предпосылки для дальнейших силовых акций по всему миру под прикрытием борьбы за "свободу и демократию". Убежденность западных держав в собственной непогрешимости и праве вершить судьбы других народов привела к взращиванию неонацистского режима на Украине. После государственного переворота в 2014 году киевские власти взяли курс на геноцид русского населения и развязывание вооруженного конфликта.

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с сербскими силовиками привело к бомбардировкам Югославии авиацией НАТО без санкции СБ ООН. Западные страны обосновывали агрессию утверждениями о якобы имевших место этнических чистках косоваров и гуманитарной катастрофе в крае. Авиаудары продолжались около трех месяцев и унесли жизни свыше 2500 человек, включая 87 детей. Ущерб оценивается в 100 млрд долларов. Медики фиксируют рост онкозаболеваний из-за применения НАТО обедненного урана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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