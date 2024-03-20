Ярослав Железняк сообщил, что из-за отсутствия кворума, в Раде не могут приступить к голосованию по важным законопроектам

Верховная рада из-за отсутствия кворума откладывает принятие законопроектов

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Ярослав Железняк, который является депутатом парламента Украины, сообщил, что в Верховной раде нет кворума. Поэтому они не могут начать голосование по важным законопроектам.

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В своем Telegram-канале депутат написал, что на сегодняшнее утро были сняты с повестки несколько законов, в числе которых законопроект президента о двойном гражданстве. Это связано с тем, что нет нужного количества голосов.

Напомним, что в начале месяца были отменены несколько заседаний Рады. На прошлой неделе депутат Железняков сказал о том, что собрания еще могут перенести примерно на 1 неделю, что откладывало голосование по принятию законопроектов. В их числе закон о новых правилах мобилизации.

Члены оппозиции предполагают, что партии "Слуга народа" не хватило нужного количества голосов, чтобы продвигать закон. В то время как депутаты других партий не хотят оказывать им поддержку. Эта ситуация вылилась следствием скандала, который связан с ограничением на выезд из страны для депутатов. Чтобы противостоять этому, некоторые депутаты сказали, что будут стараться сильно задержать работу парламента.