Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп призывает американцев не платить за других членов НАТО
Фитнес-тренер объяснил, кому противопоказаны приседания
Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на 85%
Пять простых для нас, но важных для природы вещей, которые можно сделать, изменив бьюти-рутину
Лидер США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о расширении НАТО
Назвали три продукта, способные защитить человека от стресса
Почему "Белое солнце пустыни" запретили в Азербайджане
Топ-5 инноваций в косметологии для улучшения внешности
Эксперт назвал четыре самых надёжных внедорожника ценой до 1 миллиона рублей
Госдеп отрицает вероятность отправки американских войск на Украину

США не планируют отправку войск на Украину

1:24
Мир

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в США нет планов по отправке войск на Украину и в дальнейшем подобные шаги точно не будут предприняты.

США не планируют отправку войск на Украину
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее Сергей Нарышкин — глава СВР России, говорил о вероятности отправки французских войск на Украину в виде экспедиционного корпуса численностью в 2000 человек. Про отправку американских войск он ничего не говорил, тем не менее американские дипломаты решили всё же "откреститься" от возможных подозрений в подготовке отправки американских войск на Украину. Дипломат сослался на категорическое решение президента Джо Байдена о полном отказе от участия американских войск в войне на украине. В то же время он напомнил, что президент считает, что лучшую помощь Украине оказали бы деньги (60 млрд.$), которые не проходят согласование в конгрессе.

Ранее в Европе уже создавались планы союзного контингента, который бы разместился на границе с Белоруссией. По всей видимости глобалисты решили использовать Европу как "вязанку хвороста" для разжигания мировой войны. Ведь удар по европейским армиям под национальными флагами может быть расценён как повод для применения 5 статьи устава НАТО о коллективной самообороне. И времени на развязывание конфликта осталось немного: ведь пришедший к власти Дональд Трамп вполне может предоставить европейцев собственной участи на Украине.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
WSJ: Украина из-за износа ВС перейдет к обороне по меньшей мере на год
Дуглас Макгрегор: Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов
Польза сосновых шишек для сада огромна
Экономист Чеглов предупредил о росте цен на мясо в России
У местной жительницы из Ростова обнаружили рак груди после жалоб на слабость из-за коронавируса
В Британии допустили отправку военного контингента на Украину
Как Александр Ширвиндт отзывался о русской и европейской кухне
Лариса Долина почтила память умершей 5 лет назад Юлии Началовой
Морозов предлагает подготовить антифранцузский «Искандер» из-за действий Парижа
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия американского конгресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников