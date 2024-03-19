Госдеп отрицает вероятность отправки американских войск на Украину

США не планируют отправку войск на Украину

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Представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в США нет планов по отправке войск на Украину и в дальнейшем подобные шаги точно не будут предприняты.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее Сергей Нарышкин — глава СВР России, говорил о вероятности отправки французских войск на Украину в виде экспедиционного корпуса численностью в 2000 человек. Про отправку американских войск он ничего не говорил, тем не менее американские дипломаты решили всё же "откреститься" от возможных подозрений в подготовке отправки американских войск на Украину. Дипломат сослался на категорическое решение президента Джо Байдена о полном отказе от участия американских войск в войне на украине. В то же время он напомнил, что президент считает, что лучшую помощь Украине оказали бы деньги (60 млрд.$), которые не проходят согласование в конгрессе.

Ранее в Европе уже создавались планы союзного контингента, который бы разместился на границе с Белоруссией. По всей видимости глобалисты решили использовать Европу как "вязанку хвороста" для разжигания мировой войны. Ведь удар по европейским армиям под национальными флагами может быть расценён как повод для применения 5 статьи устава НАТО о коллективной самообороне. И времени на развязывание конфликта осталось немного: ведь пришедший к власти Дональд Трамп вполне может предоставить европейцев собственной участи на Украине.