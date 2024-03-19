Доктор экономических наук Инна Андронова считает, что введение пошлин на российское зерно навредит самому Евросоюзу, а не нашей стране

Экономист Инна Андронова: повышением пошлин на российское зерно ЕС заигрывает со своими фермерами

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова пояснила Pravda. Ru, зачем ЕС поднял вопрос о введении пошлин на российское зерно.

Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

В ближайшее время Евросоюз анонсировал введение сбора за поставки в страны-участницы ЕС российских зерна и масличных культур. Эксперт называет такой шаг не экономически обоснованным, а, скорее политически мотивированным.

"Они пытаются таким образом чуть-чуть заигрывать со своими сельхозпроизводителями, которые сейчас выходят на улицу и выливают молоко и всё остальное, протестуя против дешёвых поставок Украины. Это такой комплимент, шаг в сторону своих фермеров, чтобы их угомонить. Но из этого вряд ли что получится, потому что у фермеров совершенно не к России были претензии. А к украинскому демпингу фактически. Поэтому такая опять немного политическая мера. Такое ограничение просто рушит все правила ВТО. Это, конечно, совершенно незаконная мера. Да, подорожает у них зерно", — прогнозирует экономист.

По словам Инны Андроновой, Россия в случае введения пошлин на своё зерно, внакладе не останется в любом случае. Сельхозпродукция отправится не к европейским, а к азиатским потребителям.

"Наши главные производители зерна переориентируют свои продажи. Идёт сейчас очень активно Азия, где в одной стране 1,5 миллиарда, в другой — 1,5 миллиарда, там ещё Индонезия тоже с совершенно не маленьким населением, и так далее", — называет возможные рынки сбыта российского зерна специалист.