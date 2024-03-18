Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Челябинске собрали первую в России установку очистки воды от радиации
МО РФ: российская армия ударила по месту проведения совещания командиров СБУ и ВСУ
Мексиканская банда похитила туристов из России и Грузии и требует выкупа
Юрист по ЖКХ Юнисова исключила автоматический перерасчёт за сломанный лифт
Шестикратный обладатель "Оскара" Питер Уир покинул мир кино
Стоимость фьючерсов на нефть Brent поднялась выше $86
В Польше раскрыли, каким будет вступление Украины в НАТО
Блогер Амиран Сардаров сравнил возвращение в Россию из Америки с освобождением из тюрьмы
Медали чемпионата мира по хоккею в 2024 году будут из хрусталя
ЕС продолжает вводить санкции и прочие ограничения в отношении РФ

ЕС готовит новое эбмарго на российскую сельхоз продукцию

1:19
Мир

По сведениям заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака, Европейский союз готовится ввести высокие импортные пошлины на российские продукты питания. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM.

ЕС готовит новое эбмарго на российскую сельхоз продукцию
Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Колодзейчак отметил, что достичь единогласия всех стран ЕС для полного эмбарго на российскую сельхозпродукцию будет сложно. Однако, по неофициальной информации, полученной им в ходе бесед с европарламентариями, весьма вероятно введение крайне высоких таможенных пошлин. Такая мера фактически ограничит поступление российских продуктов на рынок Евросоюза.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада, которое длится уже несколько лет и продолжает усиливаться. Москва считает, что западные страны не хватает смелости признать провал антироссийских рестрикций. В самих западных государствах нередко звучат мнения об их неэффективности.

Президент РФ Владимир Путин ранее характеризовал санкции как долгосрочную стратегию Запада по сдерживанию и ослаблению России. По его словам, они нанесли серьезный урон всей мировой экономике. Глава государства убежден, что главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей в России и других странах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области Дмитрий Плотников Путин по Украине имеет чёткий план действий, но не раскрывает его Любовь Степушова Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Блогер Амиран Сардаров сравнил возвращение в Россию из Америки с освобождением из тюрьмы
Медали чемпионата мира по хоккею в 2024 году будут из хрусталя
Украина тратит огромные деньги на закупку дронов, чтобы уменьшить разрыв с ВС РФ
Блогер Дина Саева извинилась за фото в откровенном купальнике
Нигер требует от США план по выводу войск
Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине
Пермские учёные написали программу расчёта сэндвич-панелей самолёта
Флориан Филиппо: поведение Зеленского это апогей наглости
Эксперты порекомендовали опасаться некоторых блюд на "шведском столе" в отелях
Дмитрий Песков заявил, что непризнание итогов выбора президента РФ абсурдно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников