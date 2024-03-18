ЕС продолжает вводить санкции и прочие ограничения в отношении РФ

ЕС готовит новое эбмарго на российскую сельхоз продукцию

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

По сведениям заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака, Европейский союз готовится ввести высокие импортные пошлины на российские продукты питания. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM.

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Колодзейчак отметил, что достичь единогласия всех стран ЕС для полного эмбарго на российскую сельхозпродукцию будет сложно. Однако, по неофициальной информации, полученной им в ходе бесед с европарламентариями, весьма вероятно введение крайне высоких таможенных пошлин. Такая мера фактически ограничит поступление российских продуктов на рынок Евросоюза.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада, которое длится уже несколько лет и продолжает усиливаться. Москва считает, что западные страны не хватает смелости признать провал антироссийских рестрикций. В самих западных государствах нередко звучат мнения об их неэффективности.

Президент РФ Владимир Путин ранее характеризовал санкции как долгосрочную стратегию Запада по сдерживанию и ослаблению России. По его словам, они нанесли серьезный урон всей мировой экономике. Глава государства убежден, что главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей в России и других странах.