По сведениям заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака, Европейский союз готовится ввести высокие импортные пошлины на российские продукты питания. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM.
Колодзейчак отметил, что достичь единогласия всех стран ЕС для полного эмбарго на российскую сельхозпродукцию будет сложно. Однако, по неофициальной информации, полученной им в ходе бесед с европарламентариями, весьма вероятно введение крайне высоких таможенных пошлин. Такая мера фактически ограничит поступление российских продуктов на рынок Евросоюза.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада, которое длится уже несколько лет и продолжает усиливаться. Москва считает, что западные страны не хватает смелости признать провал антироссийских рестрикций. В самих западных государствах нередко звучат мнения об их неэффективности.
Президент РФ Владимир Путин ранее характеризовал санкции как долгосрочную стратегию Запада по сдерживанию и ослаблению России. По его словам, они нанесли серьезный урон всей мировой экономике. Глава государства убежден, что главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей в России и других странах.
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